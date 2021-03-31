Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı Sakarya'da kurulan fabrikadan karşılanacak
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, daha çok sağlık çalışanlarının kullandığı nitril eldiven üretimi için yerli kaynaklarla yaklaşık 3 ayda kurulan fabrikanın gelecek ay faaliyete geçmesi hedefleniyor.
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Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alana Bemak Makine Grup tarafından kurulan fabrikada, 110 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde 6 üretim hattı hazırlandı.
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Firmanın yönetim kurulu üyesi Merve Beşen, AA muhabirine, Türkiye'de bu alandaki ilk fabrika kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Nisanda faaliyete geçecek tesisle yıllık 25 milyon kutu nitril eldiven tüketilen Türkiye'nin ithalatını azaltmayı hedeflediklerini anlatan Beşen, dünyada eldiven taleplerinin yüzde 70'ini nitril eldivenlerin oluşturduğunu kaydetti.
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Fabrikadaki üretimle nitril eldiven ithalatının kısa vadede azaltılacağına, orta ve uzun vadede yeni kurulacak fabrikalarla tamamen sonlandırılabileceğine işaret eden Beşen, fabrikada ilk etapta 400 kişinin istihdam edileceğini belirtti.
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"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ YÜCELTECEK İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Dünyada Türk mühendisliğini yüceltecek işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Beşen, "Bemak Grup Makine olarak tamamen milli mühendislik ve yerli kaynakları kullanarak 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduğumuz nitril eldiven makinelerimizi teslim etme safhasına geldik.
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6 hattan oluşan, yıllık üretim kapasitesi 7 milyon kutu olan bu tesisin anahtar teslim maliyeti 30 milyon doları buldu.
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Türkiye'de ilk defa üretilecek olan nitril eldivenin tesis kurulumunda bulunmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.
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Beşen, fabrikada saatte 15 bin eldiven üretileceğini sözlerine ekledi.