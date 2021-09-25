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Türkiye bu sezon en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yaptı

#Almanya#Fındık#İhracat
Türkiye bu sezon en fazla fındık dış satımını Almanyaya yaptı

Almanya'ya 2020-2021 ihracat döneminde 472 milyon 264 bin dolar karşılığı 70 bin 543 ton fındık ihraç edildi.

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AA - Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2020-2021 ihracat döneminde en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yaptı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, geride kalan 2020-2021 ihracat sezonunda 120'den fazla ülkeye 292 bin 939 ton fındık satarak 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir sağladı.

Fındık ihracatında ilk sırada Almanya aldı. Almanya'ya 472 milyon 264 bin dolar karşılığı 70 bin 543 ton fındık satıldı. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi. İtalya'ya 388 milyon 761 bin dolarlık, Fransa'ya da 148 milyon 975 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

EN DÜŞÜK İHRACAT 2 KİLOGRAMLA NEPAL'E

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını ise Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 2 kilogram olurken, 2 dolar gelir elde edildi.
Nepal'i 22 kilogramla Gambiya ve 40 kilogramla Sierra Leone takip etti.

Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösteren pazarlardan birisi Çin oldu.

2019-2020 sezonunda 8 bin 938 ton fındık satılan bu ülkeye geçen sezon yapılan ihracat miktarı 9 bin 875 ton oldu.

"AVRUPA KÖKLÜ PAZAR"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2020-2021 ihracat döneminde Türkiye'nin en fazla fındık satışını Avrupa ülkelerine yaptığını söyledi.

İhracat yapılan ülkeler arasında yine ilk üçü Almanya, İtalya ve Fransa'nın paylaştığını dile getiren Bölük, "Türkiye'nin en büyük fındık ihracat pazarını Avrupa ülkeleri oluşturmakta. Bu ülkeler arasında da Almanya, İtalya ve Fransa yine önde oldu." dedi.

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#Almanya#Fındık#İhracat