MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTurizmcinin gözü İngiltere’nin kararında
GeriEkonomi Turizmcinin gözü İngiltere’nin kararında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Alparslan ÇINAR/ANTALYA - DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Turizmcinin gözü İngiltere’nin kararında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçen yıl sezonu 3,5 milyon tatilci ile kapatan turizm kenti Antalya, bu yıl 8 ayda 4,5 milyon turist ağırladı. Sektör temsilcileri, İngiltere’nin eylül ayında Türkiye’yi kırmızıdan turuncu kategoriye alması halinde sezonun yıl sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyor. Sezon sonunda en az 8 milyon tatilcinin ağırlanması bekleniyor.

Turizm kenti Antalya, güvenli turizm sertifikası kapsamında 2020 yılı sezonunun 3,5 milyon tatilci ile kapattı. Hem turizm çalışanlarının aşılanması hem de vaka oranlarının Türkiye genelinde düşmesi sonucu 2021 yılı turizm sezonu olumlu başladı. 8 aylık sürede geçen yılki sezon rakamlarının geçen Antalya, 4,5 milyon turist ağırladı.

Turizmcinin gözü İngiltere’nin kararında

İNGİLTERE PAZARI SEZONU UZATIR’

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya liste başı ülkeler olurken, turizm sektörü temsilcileri pazar hareketliliğinden memnun. Kurban Bayramı süresince iç piyasadan da beklediklerini alan sektör temsilcileri, 2021 yılı turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzamasını bekliyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı sezon değerlendirmesinde turizm çalışanlarının aşılanmasının ve güvenli turizm sertifikasının rakamları olumlu etkilediğini söyledi.

Antalyaya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Sezondan ümitli olduklarını ve yüzlerinin güldüğünü de belirten Atmaca, Sezon uzayacak gibi görünüyor. İngiltere pazarından eylül ayında bir müjde bekliyoruz. Türkiye’yi kırmızıdan turuncu kategoriye alırlarsa sezonun uzayacağı aşikar. İngilizler uzun zamandır tatile çıkmıyor ve bizim için önemli bir pazar. 2020 yılı rakamlarını geçtik. İyi bir kışa başlayacağımızı düşünüyorum. 2020’nin en az iki katını alacağız. Sezon yıl sonuna kadar uzar" dedi.

Turizmcinin gözü İngiltere’nin kararında

’ORTADOĞU PAZARI HAREKETLİ’

Sektör çalışanlarının tamamına yakınının aşılandığını da kaydeden Atmaca, turistlerin mutlu şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi. Alınan önlemlerin iyi olduğunu ifade eden Ülkay Atmaca, İnsanlar tatile çıkmak için yarıştılar. Dünyada birçok destinasyon kapalıyken Türkiye’de tatil yapılabiliyor. Açık ara Rusların liste başını götüreceğini görüyorum. Spor, sağlık, gastronomi gibi alanların turizmi de yapılıyor. Bu sene çok sayıda Orta Doğulu akını oldu. Bunun sebebi de direkt uçak seferlerinin olması" diye konuştu.

Sektör temsilcileri yıl sonu itibariyle kentin en az 8 milyon tatilci rakamına ulaşacağını tahmin ediyor.

ABden flaş Türkiye kararı Aşı sertifikasıyla ilgili önemli gelişme
AB'den flaş Türkiye kararı! Aşı sertifikasıyla ilgili önemli gelişme
Bakan Ersoy açıkladı Hedef 25 milyon turist
Bakan Ersoy açıkladı! Hedef 25 milyon turist

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi