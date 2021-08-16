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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya'ya yılın başından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203 artarak 4 milyon 351 bin 879 oldu.

Antalya'ya yılın başından bu yana hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, bu rakamı ağustosta aştı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldi.

Tatil için gelenlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Antalya'ya 1 Ocak'tan bu yana gelen Rus turist sayısı 2 milyona ulaştı.

Kentteki turizm hareketliliği özellikle ağustosta arttı. 1-15 Ağustos döneminde 957 bin 197 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 203 artış gerçekleşti.

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