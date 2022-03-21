Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Tokat Havalimanı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

#Tokat Havalimanı#Açılış#Recep Tayyip Erdoğan
Tokat Havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Yeni Tokat Havalimanı açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 25 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

Gözden Kaçmasın

Rusya Kieve bomba yağdırdı İşte ilk görüntülerRusya Kiev'e bomba yağdırdı! İşte ilk görüntülerHaberi Görüntüle

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat’ın yıllardır özlemle beklediği havalimanının açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, “Havaalanımızın açılışını 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Havalimanımızın güncel maliyeti 1 milyar 200 milyon lira. Tokat'ın çehresini, havasını değiştirecek bir yatırım. Tokat'a, ülkemize büyük değer katacak bir yatırım. 16 bin metrekare kapalı alanımız var. 2 bin 700 metre pist uzunluğuyla her türlü hava vasıtalarının inmesine müsait bir havaalanı havaalanımız oldu. Tokat’ımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haberin Devamı

HAFTANIN 7 GÜNÜ İSTANBUL SEFERİ DÜZENLENECEK

Milletvekili Aslan, İstanbul’a haftanın 7 günü sefer yapılacağını belirterek, “Seferlerle ilgili ilk etapta yapılan düzenlemeyle haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'na, 3 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarımız düzenlendi. Sefer sayıları yolcuların, hemşehrilerimizin talebine göre yeniden değerlendirilecek. Daha ilerleyen zamanda İzmir, Antalya bu gibi seferlerle ilgili de çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

İtirafçı Veli herkesi yaktı Sahte rapor çarkı... 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TLİtirafçı Veli herkesi yaktı! Sahte rapor çarkı... 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TL Haberi Görüntüle

İSTANBUL'DAN SONRA TOKAT'TA

İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sisteminin Tokat Havalimanında da kullanılacağına dikkat çeken Arslan, “Havalimanımız her türlü teknik donanıma sahip. İstanbul Havalimanı'nda hangi iniş sistemleri varsa bizim havalimanımızda da her türlü hava şartlarında inişe uygun hava iniş sistemleri mevcut” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat Havalimanı#Açılış#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil