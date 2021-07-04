Teklifleri reddediyordu... Market zincirinin satışı sonunda gerçekleşti

Tesco, Sainsbury's ve Asda'nın ardından İngiltere'nin dördüncü süpermarket işletmecisi Morrisons, Majestic Wine'ın sahibi tarafından yönetilen Fortress Investment Group'un devralma teklifini kabul etti.

Geçen ay süpermarket grubu, farklı bir firmadan gelen 5.5 milyar sterlinlik teklifi, düşük değerlendirdiği için geri çevirmişti. Anlaşma şartlarına göre, Morrisons hissedarları hisse başına 254 peni alacak. Toplamda ise 6,3 milyar sterlinlik devralma işlemi gerçekleşmiş olacak.

Morrisons başkanı Andrew Higginson, yeni teklifin adil olduğunu ve zincirin "gelişmeye devam edeceğini" söyledi. Firmanın İngiltere'de yaklaşık 500 mağazası ve 110.000'den fazla çalışanı bulunuyor. Süpermarket yöneticilerinin Fortress'in "Morrisons'un temel karakterini tam olarak anladığını ve takdir ettiğini" açıkça belirtti.

Fortress'in teklifi, Kanada Emeklilik Planı ve Koch Industries'in bir parçası olan Koch Gayrimenkul Yatırımları tarafından finanse ediliyor. Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Seema Malhotra, hükümetin devralma teklifini yakından incelemesi gerektiğini söyledi ve bakanları "işgücünü ve emeklilik planını korumaya yönelik önemli taahhütlerin yasal olarak bağlayıcı olmasını ve yerine getirilmesini" sağlamak için konsorsiyumla birlikte çalışmaya çağırdı.

İşçi sendikası Unite, işler ve koşullar konusunda "garantiler" istediğini, aksi takdirde herhangi bir satışla işbirliği yapmayacağını söyledi. Morrisons 1899'da Bradford'da bir pazar tezgahı olarak hayata başladı, ancak 1961'e kadar ilk süpermarket mağazası adı altında açıldı. 2004 yılında grup, rakip bakkal Safeway'i 3 milyar sterline satın alarak Güney İngiltere'deki pazardan daha büyük bir pay aldı.

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