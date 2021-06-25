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Ekonomi
Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Yıllar önce satmıştı... Alman devinden flaş satın alma adımı!

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Yıllar önce satmıştı... Alman devinden flaş satın alma adımı!

Volkswagen, mobilite hizmetleri tekliflerini genişletmek için Fransız araç kiralama şirketi Europcar Mobility Group'un çoğunluk hissesini satın almayı düşündüğünü doğruladı.

Alman otomobil devi Volkswagen AG, Fransız araç kiralama şirketi Europcar Mobility Group SA’yı bünyesine katmak için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz yılda adım atan ancak olumlu dönüş alamayan şirket yeniden kolları sıvadı.

Volkswagen bir önceki gün Europcar için 2,6 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu ancak reddedilmişti. İlk teklifi reddeden Europcar'ın bir anlaşmaya varacağı kesin değil.

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İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Europcar koronavirüsle birlikte başladığı zarara devam ediyor. Europcar yeniden yapılandırmayla şirket hisselerini 26 Şubat'ta 25 sentle tüm zamanların en düşük seviyeyi görmüştü.

Bu yılın başlarında Europcar, 1 milyar Euro'luk borç yeniden yapılandırması ve sermaye artırımı tamamladı.

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ESKİDEN VW'NİNDİ

Bu arada Europcar bir zamanlar Volkswagen bünyesindeydi. Ancak marka 2006 yılında yatırım şirketi Eurazeo SE’ye satılmıştı. Eğer Volkswagen planladığı gibi Europcar’ı tekrardan satın alabilirse bu işten büyük kar etmiş olacak. Çünkü bundan 14 yıl önce şirket tam 3.32 milyar Euro karşılığında satılmıştı.

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