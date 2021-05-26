Amazon'dan dev satın alma

ABD'li e-ticaret devi Amazon, medya şirketi Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, MGM'nin, yaklaşık bir asırlık film yapımcılığı deneyimine sahip olduğu ve öncelikli olarak televizyon programlarına odaklanan Amazon Studios'un çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Amazon'un MGM'yi 8,45 milyar dolara satın almasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve müşterilerin mevcut çalışmalara daha fazla erişiminin sağlanacağı kaydedildi.

SON 4 YILIN EN BÜYÜK SATIN ALMASI

Söz konusu satın alma Amazon'un, 2017 yılında Whole Foods'u 13,7 milyar dolara satın almsından bu yana gerçekleştirdiği en büyük satın alma olacak. Wall Street Journal'da yer alan bir haberde de anlaşmanın bu hafta içerisinde açıklabileceği ifade edilmişti.

Amazon, Netflix ve Disney gibi platormlarla rekabet edebilmek adına daha fazla TV ve film içeriğine sahip olmak istiyor. MGM, bu açıdan uygun bir aday olarak görülüyor.

ÜNLÜ YAPIMLARIN SAHİBİ

MGM'nin sahipleri arasında Anchorage Capital, Highland Capital Partners, Davidson, Kempner Capital Management, Solus Alternative Asset Management ve 2010 yılında iflastan çıktıktan sonra stüdyonun kontrolünü ele alan Owl Creek Investments fonu bulunuyor.

Aralarında Rocky, Legally Blonde, The Pink Panther (Pembe Panter), James Bond ve Stargate'in (Yıldız Geçidi) gibi filmlerin sahibi olan MGM'nin aynı zamanda The Handmaid’s Tale ve Fargo gibi popüler dizileri yapan bir stüdyosu da var.

AT&T ve Discovery de, 17 Mayıs'ta medya şirketlerini birleştirerek HGTV, CNN, Food Network ve HBO'yu içeren bir güç merkezi oluşturacaklarını duyurmuştu.

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