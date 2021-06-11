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Ekonomi
Haber Giriş: 11.06.2021 - 08:00 | Son Güncelleme:

Gözler ona çevrildi! Sıfırdan milyarderliğe... Fransız devinden gündeme oturan satın alma

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Gözler ona çevrildi! Sıfırdan milyarderliğe... Fransız devinden gündeme oturan satın alma

Fransa'nın en büyük ikinci telekom grubu Altice, BT'de büyük bir hisse satın aldı. Bunun üzerine gözler Fas'tan sıfırdan en büyük yatırımcılardan biri haline gelen milyarder Patrick Drahi'ye çevrildi.

Telekom milyarderi Patrick Drahi, ülke çapında bir fiber geniş bant ağı kurma tutkusunu destekleyerek BT Group'ta yaklaşık 2,2 milyar sterlin değerinde yüzde 12.1'lik hisse satın aldı.

Drahi'nin yeni yarattığı araç Altice UK, dün yaptığı açıklamada, BT'nin hisselerini 17 ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

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FRANSA'DA 2. SIRADA

Altice UK, anlaşma yapan Drahi'nin özel holdingi Next Alt'a ait ve aynı zamanda Fransa'nın Orange'dan sonra en büyük ikinci telekom operatörü olan SFR'yi de kontrol ediyor.

BT hissesini elinde tutmak amacıyla kurulmuş bir şirket olan Altice UK'den yapılan açıklamada, "Altice, BT'nin yönetim kuruluna ve yönetim ekibine büyük saygı duyuyor ve stratejilerini destekliyor" dendi.

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Gözler ona çevrildi Sıfırdan milyarderliğe... Fransız devinden gündeme oturan satın alma

BT ise "İşimizin uzun vadeli değerini ve Birleşik Krallık'ta oynadığı önemli rolü tanıyan tüm yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

"YÖNETİMİ DESTEKLİYORUZ"

Drahi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "BT, Birleşik Krallık'taki milyonlarca haneye önemli faydalar sağlamak için tam fiber geniş bant ağını yükseltmek ve genişletmek için önemli bir fırsata sahip. Yönetimin bu fırsatı sunma stratejisini tamamen destekliyoruz. Geniş bant ağının genişletilmesinin Birleşik Krallık hükümetinin en önemli politika hedeflerinden biri ve seviye atlama gündeminin temel bir parçası olduğunu anlıyoruz."

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Drahi, BT başkanı Jan du Plessis ve BT CEO'su Philip Jansen'e dün gece hisse birikimi hakkında bilgi verdi.

İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜĞÜ

İngiltere'nin en büyük geniş bant ve mobil operatörü BT, İspanya gibi diğer pazarların gerisinde kalan ülkenin geniş bant ağını yükseltmek için kendisini yeniden şekillendiriyor.

2026 yılına kadar fiber geniş bandı 25 milyon ev ve işyerine genişletmeyi planlıyor ve işi finanse etmeye yardımcı olacak bir ortak arıyor. Ayrıca spor TV operasyonundaki hisselerini satmayı da düşünüyor.

Gözler ona çevrildi Sıfırdan milyarderliğe... Fransız devinden gündeme oturan satın alma

BT'nin bir diğer yüzde 12'sinin Deutsche Telekom'a ait olduğunu ve bu hissenin son on yıldır Deutsche Telekom'un emeklilik fonunda yer aldığını hatırlamakta fayda var.

BT'NİN EN BÜYÜK YATIRIMCISI HALİNE GELEN MİLYARDER PATRİCK DRAHİ KİMDİR?

Pablo Picasso ve Henri Matisse'in eserlerinin sahibi Drahi, müzayede evleri için 2019'da 3,7 milyar dolar ödedi ve satın almayı “ailem için bir yatırım” olarak nitelendirdi.

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1963'te Fas'ın Kazablanka kentinde iki matematik öğretmeninin çocuğu olarak dünyaya gelen Drahi, genç yaşta Fransa'ya taşındı ve İsrail, Fransız ve Portekiz vatandaşlığına sahip. Cenevre'de evleri ve Zermatt kayak merkezinin bulunduğu İsviçre'de yaşıyor.

Drahi, ülkenin en başarılı iş liderlerini ve politikacılarını ortaya çıkarmakla ünlü Fransız üniversitesi Paris'teki Ecole Polytechnique'e katıldı. Bir dizi kablo ve uydu TV şirketinde çalıştıktan sonra, 1990'ların ortalarında Fransa'nın güneyinde kendi iki şirketini kurdu. İşletmeler, şimdi Virgin Media'nın sahibi Liberty Global olan John Malone'un UPC'si olan “kablo kovboyu”nun dikkatini çekecek kadar başarılı oldu ve Drahi sonunda 40 milyon euro kazandı.

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2001 yılında, Fransa, ABD, Portekiz ve İsrail'i kapsayan operasyonlar kurmak için borç kaynaklı satın almalarla agresif bir şekilde büyüyen Altice'yi kurdu. Dikkate değer fırsatlar arasında, 2013 yılında Vivendi'den Fransa'nın en büyük ikinci mobil ve internet sağlayıcısı olan SFR yer alıyor. Bu yılın başlarında, SFR ve Drahi'nin kıtadaki diğer operasyonlarına ev sahipliği yapan Amsterdam listesindeki Altice Europe özelleştirildi.

Drahi ayrıca 2015 yılında ABD kablo şirketleri Suddenlink Communications ve Cablevision'a 27 milyar dolar harcadı. İşletmeler, 2019'da satın alınan dijital ilk bin yıllık haber sitesi Cheddar gibi medya varlıklarını da içeren Altice USA adlı yeni bir şirkete dönüştürüldü.

Sanat, resim, klasik müzik, kayak, bisiklete binme ve yürüyüş gibi hobileri olan Drahi'nin dört çocuğu var. Forbes net değerini 12.2 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

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