2. ülke duyurdu, Musk açıkladı... Yeniden yükseliş başladı

Tesla patronu Elon Musk'ın Tesla'nın para birimini sattığını ancak onu kullanarak işlemlere devam edebileceğini söyleyen tweet'lerinin ardından Bitcoin yeniden toparlanmaya başladı. Öte yandan El Salvador'un ardından Tanzaya'nın da kripto paraları resmi olarak kabul etme adımı coin piyasasını güçlendirdi.

ŞİRKET TEKRAR BİTCOİN'LE ÖDEME KABUL EDECEK

Tesla’nın Bitcoin varlığının sadece yüzde 10’unu sattığını söyleyen Musk, Bitcoin madenciliğinin daha temiz enerji harcaması için bir çözüm bulunursa şirketin tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.