2. ülke duyurdu, Musk açıkladı... Yeniden yükseliş başladı

Tesla patronu Elon Musk'ın Tesla'nın para birimini sattığını ancak onu kullanarak işlemlere devam edebileceğini söyleyen tweet'lerinin ardından Bitcoin yeniden toparlanmaya başladı. Öte yandan El Salvador'un ardından Tanzaya'nın da kripto paraları resmi olarak kabul etme adımı coin piyasasını güçlendirdi.

ŞİRKET TEKRAR BİTCOİN'LE ÖDEME KABUL EDECEK

Tesla’nın Bitcoin varlığının sadece yüzde 10’unu sattığını söyleyen Musk, Bitcoin madenciliğinin daha temiz enerji harcaması için bir çözüm bulunursa şirketin tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

KIRIK KALP PAHALIYA MALOLMUŞTU

İş insanı Elon Musk kripto para madenciliğinin büyük elektrik tüketimine neden olduğunu, bu yüzden karbon salınımının çoğaldığını ve daha çevreci fikirler ortaya çıkana kadar Bitcoin ile Tesla satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Açıklamaların ardından Bitcoin ciddi bir değer kaybı yaşamış haziran ayı başında toparlanmaya kalksa da Elon Musk'ın kırık kalpli tweeti sonrası yeniden düşüş trendine girmişti.

Öte yandan Çin'in kripto paralarla ilgili adım atmış birçok açıdan değer kaybına sebep olmuştu. Hatta madencilik tarafında da yaptığı hamleler piyasada özellikle yasaklarla şok etkisi yaratmıştı.

YENİDEN 40 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

14 Nisan'da rekor kıran Bitcoin 64 bin 804 doları görmüştü. Bitcoin şimdi ise açıklamalarla beraber 24 saatte düşüş trendini geride bırakarak yüzde 3.2 yükseldi. Son 24 saatte 41 bin 117 doları gören Bitcoin şu an 40 bin 500 dolar seviyesinde seyrediyor.

YÜZDE 40 DÜŞMÜŞTÜ

12 Mayıs'ta 4,356 dolarla rekor seviyeye ulaştığından beri, ether yüzde 40 düştü. Şu an ise yüzde 4.9 artış gösterdi. Ethereum'un son 24 saatte 2 bin 615 dolara çıktığı görülüyor.

Rekorların kırıldığı mayıs ayında Binance de 686 dolara yükselmişti. Düşüş trendinden etkilenen Binance son 24 saatte yüzde 4'lük artış yaşadı ve şu anda 375 dolar seviyesinde.

Cardano (ADA) para biriminde yaşanan yüzde 2.7'lik artış 1,58 dolara yükselmesini sağlarken hala 2,45 dolarlık 16 Mayıs'taki rekorundan uzak seyrediyor.

Şaka para birimi Dogecoin ise piyasada hala 6. sırada. Dogecoin son 24 saatte yüzde 1.3'lük artış yaşadı. En yüksek 0,73 dolardan hala yüzde 55 düşük seviyede olan Dogecoin şu anda 0,32 doları gördü.

DAVA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Son 24 saatte yüzde 1.9 artışla 0,89'u gören Ripple ise bir yandan dava süreciyle uğraşmaya devam ediyor. Ripple, SEC davası için harekete geçti. Ripple yetkilileri dava süreci kapsamında mahkemeye 18 Haziran tarihine kadar son tarih belirlenmesi için dilekçe verdi. SEC yaptığı açıklamada verilerin gözden geçirilmesinin zaman aldığını belirtirken, Ripple'ın talebi tek taraflı olarak nitelendirildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara