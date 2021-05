Musk etkisi devam ediyor... Bitcoin’de ayı sezonu mu başladı yoksa yine yükseliş zamanı mı?

Elon Musk son altı aydır Bitcoin piyasasında oldukça sert iniş ve çıkışlara neden oldu. İlk önce 26 Ocak’ta Twitter’daki biyografisine "#bitcoin"i ekledi ve Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 20 arttı. 8 Şubat’ta ise Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul edeceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası bir günde yüzde 16’lık bir artış yaşandı.

Daha sonra 12 Mayıs’ta adeta kripto para piyasasına damga vuran bir karar aldı. Twitter’dan "Kripto paranın birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olmamalı" paylaşımını yaptı. Ayrıca "Tesla Bitcoin satmıyor ve Bitcoin madenciliği daha sürdürülebilir bir enerji kaynağına geçtiği anda Bitcoin'lerimizi alışverişlerde kullanmaya niyetliyiz" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımlar sonrası Bitcoin’de yüzde 30’dan fazla bir düşüş yaşandı.

Musk’ın çevresel etkilerden bağımsız olarak, söz konusu endişeleri samimi endişeler mi yoksa kripto parasında bir spekülasyon yaratma çabası olarak mı görülüyor? Aşağıdaki haberimizde masaya yatırmıştık.

Şimdi ise Musk, Kuzey Amerika’daki Bitcoin madencileri ile konuştuğunu ve kendisine “gelecek vaat eden” açıklamalarda bulunulduğunu vurguladı. Hatta madencilerin bundan sonra yenilenebilir enerjiye bağlı olacaklarını beyan edip bunu şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını da ima etti. Bu gelişme sonrası Bitcoin’de yükseliş olsa da büyük resme bakarsak kayıp hâlâ devam ediyor.





Grafik: Harun Elibol



Peki bu yaşananlar sonrası Bitcoin’i neler bekliyor?

‘Blokzincir, Kripto Paralar ve Bitcoin’ kitabının yazarı Dr. Vedat Güven, Bitci.com araştırma müdürü Mehmet Çoban ve AlbCoin araştırma müdürü Helin Çelik hurriyet.com.tr’ye anlattı.

BİTCOİN’İ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NELER BEKLİYOR? YENİDEN 50 BİN DOLAR ÜZERİNE ÇIKAR MI?



Helin Çelik: 12 Mayıs’tan beri yaşanan düşüşle birlikte Bitcoin biriktiren adres sayısında rekor seviyeye ulaşıldığı görülüyor. Satışı yapılan Bitcoin’ler birikim adreslerinde depolandı. Bir kısım profesyonel yatırımcı, düşüşü fırsat olarak değerlendirdi. Pozisyonunu bozan yatırımcıların bir kısmı ise fon çıkışı yapmak yerine Tether’e döndü. Bu kapsamda, borsalarda tutulan Stablecoin’ler rekor kırdı. Yine rekor seviyede USD Coin piyasaya sürüldü.



Yatırımcının Stablecoin’lerini borsada tutması alış pozisyonu kovaladığına işaret ediliyor. Tüm verileri topladığımızda, birikim adresleri sayısındaki rekor, Stablecoin’lerin hazırda bekletilmesi, yaz aylarında beklenen haber akışları ve Bitcoin dominance seviyesindeki toparlanma trend dışına sarkarak toplayan piyasada ayı tuzağının atlatılmış olabileceğini düşündürtüyor. Ancak özellikle günlük grafikte hareketli ortalamalar bölgesinin yukarı yönlü kırılması ve Bitcoin’in 40 binli seviyelerdeki seyrini koruması önemli. Bu noktada, önümüzdeki süreçte pozitif algının devam edebileceği düşüncesi var olsa da yatırımcının olası geri çekilmelere karşı dikkat etmesinde yarar görülüyor.



Vedat Güven: Musk’ın tweetleri, Tesla’nın Bitcoin kabul etmekten vazgeçmesi, Amerika Vergi Dairesi’nin 10 din dolar üzeri kripto para hareketlerinin raporlanmasını istemesi ve Çin’deki madencilere, madenciliğe yönelik (içeriği tam netleşmeyen) kısıtlamaya yönelik düşünceleri, Bitcoin fiyatında hızlı bir düşüşe sebep oldu. Bu hızlı düşüş 30 bin seviyesinde tepki alımlarla karşılaştı. Bu haberlerin negatif etkisi yüksek olmasına rağmen 30 binin altına götürmedi Bitcoin fiyatını…



Grafik: Harun Elibol



Dolayısıyla 30 binin çok ama çok sağlam bir destek olduğunu görüyoruz. Bu gelişmeler Bitcoin fiyatı için dibi gördüğümüzü gösteriyor. Çinli madencilerin yeni yerler bulmasıyla ve başka kötü haberlerin gelmemesi durumunda fiyatların buralarda ilk başta stabilize olacağını devamında Bitcoin dominancının artması ve hem bireysel hem de kurumsal talebin devam etmesiyle 40 bin doların üstüne kalıcı şekilde çıkacağını düşünüyorum.

Mehmet Çoban: Bitcoin’in Musk’ın tweet’leri öncesindeki eski seviyesine çıkabilmesi için 50 bin dolar seviyesinde kapanışlar görmemiz lazım. Şu an 30-35 bin dolar seviyesinde gelen yükselişler tamamen tepki alımı niteliğinde… Yalnız teknik olarak 50 bin dolar seviyesine çıkmadığı ve o seviyelerde kapanışlar olmadığı sürece bu yükselişler tamamen tepki alımı niteliğinde kalacak.



TÜM BU GELİŞMELER ALTCOİNLERE NASIL YANSIDI? ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ALTCOİNLERDE NE GİBİ HAREKETLİLİK YAŞANABİLİR?

Vedat Güven: Altcoinler oldukça düştü. Sebebi doğal olarak Bitcoin’deki hızlı fiyat düşüşü. İki majör sebebi var. Birincisi, altcoinler genellikle Bitcoin’e göre fiyatlanmakta. Bitcoin fiyatı çok hızlı düşünce altcoinlerin Bitcoin karşılığındaki fiyatları yüksek kaldı ve kâr realizasyonu geldi. İkinci majör sebep ise kaldıraçlı işlemlerde ve DeFi’da (özellikle borrowing tarafında) teminat açığı ortaya çıkınca mecburi pozisyon kapatmalar (likiditasyonlar) yaşandı. Bu sebeple altcoin satışları yükseldi.

Helin Çelik: Altcoin dominance seviyelerinde son zamanlarda görülen artış, piyasada yaşanan geri çekilme sırasında altcoinlerin daha fazla yara almasına sebep oldu. Cardano ve Ethereum kanadına baktığımız zaman güncellemelerin beklendiğini biliyoruz. Güncelleme öncesinde de beklentinin satın alınması durumu söz konusu olabilir. Cardano’nun yüzde 70’i staking (çok miktarda işlem gücünün boşa harcanmasının önüne geçilmesi) yapılıyor. Ayrıca Alonzo güncellemesi bekleniyor.

Bu iki durum Cardano’nun ön plana çıkmasına neden olabilir. Öte yandan, temiz enerjide gündeme gelen coinlerin hikâyesi takip edilebilir. Yine haber akışlarına baktığımızda Ripple dava süreciyle birlikte ileride dijital para birimlerine köprü olma süreci izlenebilir. Son olarak Ethereum 2.0 için gerekli olan ve temmuzda yapılması.

Grafik: Harun Elibol



ŞU AN İÇİN ‘AYI SEZONU’ YAŞANIYOR DİYEBİLİR MİYİZ? YOKSA PİYASALAR YENİDEN BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRER Mİ?



Helin Çelik: Halihazırda toparlanma gelen bölgelere bakıldığında ayı sezonundayız demek için erken. Kripto para piyasasında yaşanan sert yükselişler ve düşüşler yüklü bakiyelerin belirli alanlarda toplanmasıyla karşılık buluyor. Zaman geçtikçe ve kripto para piyasası daha fazla benimsendikçe likidite hem artacak hem de toplandığı alan yaygınlık gösterecektir.



Böylelikle en azından bir nebze de olsa daha rahat trade etmek için alan yaratılabilir. An itibari ile önceki fiyat hareketlerine bakıldığında buna benzer düzenleme kaynaklı ve kripto paralar üzerinde stres yaratan birçok düşüşün atlatıldığını görüyoruz. Şu an itibari günlük ve haftalık grafiklerdeki görünümün takibi önem taşıyor. Grafiksel olarak ana trend görünümü bozulmadığı müddetçe yukarı yönlü oluşabilecek fiyat hareketleri desteklenebilir.



Vedat Güven: Yaşanan bu sürece şimdilik ayı sezonu demek zor. Çünkü sürekli düşmekte olan bir zaman değil. Bu olayların hepsinin aynı anda olması sebebiyle piyasanın hızlı bir şekilde düşmesi olarak görüyorum.



Grafik: Harun Elibol



Mehmet Çoban: Ayı sezonu aslında 2017’de başlayan ve çok uzun süre devam eden bir süreçti. Şimdi ki durum biraz daha farklı... Tamam, çok önemli bir destek noktası vardı ve kırıldı ama yine de Ayı sezonu demek için önümüzdeki bir-iki haftalık periyodu görmemiz lazım. Bir de şu var, daha önce yaşanan Ayı sezonunda piyasada kurumsallar hiç yoktu. Yalnız şimdi bu düşüşlerde bazı büyük kurumlar alım yapıyorlar. Özetle çok büyük kurumların bu seviyelerde alım yapması Ayı sezonu olasılığını bir miktar azaltıyor.

