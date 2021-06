Son dakika... Kripto paralarda son durum! Elon Musk tweeti sonrası Bitcoin kaç dolar oldu?

İş insanı Elon Musk kripto para madenciliğinin büyük elektrik tüketimine neden olduğunu, bu yüzden karbon salınımının çoğaldığını ve daha çevreci fikirler ortaya çıkana kadar Bitcoin ile Tesla satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Açıklamaların ardından Bitcoin ciddi bir değer kaybı yaşamış haziran ayı başında toparlanmaya kalksa da Elon Musk'ın kırık kalpli tweeti sonrası yeniden düşüş trendine girmişti.

BU KEZ TAM TERSİ OLDU

Elon Musk Twitter'da paylaşılan bir habere yanıt verdi ve Bitcoin’le ödeme kabul etmeyi durduran Tesla’nın tekrar Bitcoin kabul etme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.