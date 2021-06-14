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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kripto paralarda son durum! Elon Musk tweeti sonrası Bitcoin kaç dolar oldu?

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Son dakika... Kripto paralarda son durum! Elon Musk tweeti sonrası Bitcoin kaç dolar oldu?

Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasalarıyla oynamaya devam ediyor. Bu kez kripto paraları yeniden yükselişe geçiren Musk, açıklama yaptı.

İş insanı Elon Musk kripto para madenciliğinin büyük elektrik tüketimine neden olduğunu, bu yüzden karbon salınımının çoğaldığını ve daha çevreci fikirler ortaya çıkana kadar Bitcoin ile Tesla satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Açıklamaların ardından Bitcoin ciddi bir değer kaybı yaşamış haziran ayı başında toparlanmaya kalksa da Elon Musk'ın kırık kalpli tweeti sonrası yeniden düşüş trendine girmişti.

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BU KEZ TAM TERSİ OLDU

Elon Musk Twitter'da paylaşılan bir habere yanıt verdi ve Bitcoin’le ödeme kabul etmeyi durduran Tesla’nın tekrar Bitcoin kabul etme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Tesla’nın Bitcoin varlığının sadece yüzde 10’unu sattığını söyleyen Musk, Bitcoin madenciliğinin daha temiz enerji harcaması için bir çözüm bulunursa şirketin tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı.

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CEO'DAN İLGİNÇ MUSK YORUMU

Cointelegraph tarafından paylaşılan tweette Güney Afrikalı finansal servis şirketi Sygnia’nın CEO’su Magda Wierzycka, Elon Musk’ın izlediği politikayı eleştirdi. Musk’ın incelenmesi gerektiğini söyleyen CEO'ya yanıt olarak Musk, "Bu yanlış. Tesla Bitcoin varlığının sadece yaklaşık %10’unu sattı ve bunu Bitcoin’in piyasayı bozmadan kolayca nakite çevrilebileceğini göstermek için yaptı. Bitcoin madenciliğinin en azından %50 daha temiz bir enerji kullanımı sağlamasıyla Tesla, tekrardan Bitcoin kabul ederek satış yapmaya başlayacak" açıklamasında bulundu.

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42 BİN BİTCOİN'İ VARDI

Tesla’nın Bitcoin kabul ettiği mart ayında yaklaşık 42 bin Bitcoin’i bulunuyordu. Elon Musk’ın verdiği orana göre Tesla, yaklaşık 4 bin 200 Bitcoin sattı. Yani şu anda şirketin aşağı yukarı 38 bin adet Bitcoin’i bulunuyor.

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KRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ

Açıklamaların ardından kripto para birimlerinde yükseliş yaşandı. 14 Nisan'da 64 bin 804 seviyesini gören Bitcoin, 38 bin 971 dolar seviyesine 24 saatte yüzde 11 artışla geldi. Dün 34 bin doların gerisinde olan Bitcoin dışında diğer para birimlerinde durum şöyle:

Ethereum: Son 24 saatte yüzde 5,7 artışla 2.482 doları,
Tether: Son 24 saatte yüzde 0,2 artışla 1 doları,
Binance Coin: Son 24 saatte yüzde 6.1 artışla 360,88 doları,
Cardano: Son 24 saatte yüzde 4.9 artışla 1,54 doları,
Dogecoin: Son 24 saatte yüzde 3,8 artışla 0,32 doları,
XRP: Son 24 saatte yüzde 5,3 artışla 0,87 doları,

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