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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 20.05.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Binance'ın CEO'sundan flaş açıklamalar! Elon Musk uyarısında bulundu

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Binance'ın CEO'sundan flaş açıklamalar! Elon Musk uyarısında bulundu

Dünyanın en çok tercih edilen kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, milyarder iş adamı Elon Musk'ın kripto para yorumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanırken Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Zhao, Binance'ın işlem platformunda piyasaların hızlı hareket ettiği zamanlarda problemler yaşanabildiğini, dünkü işlem durdurmanın da bundan kaynaklandığını belirtti.

MUSK İÇİN FLAŞ SÖZLER

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Zhao "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

MUSK'I TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Zhao geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı Tesla'nın otomobilleri Bitcoin ile satmaktan vazgeçmesi ve spekülatif davranışlarından ötürü Twitter'da takipten çıkarmış ve serzenişte bulunmuştu. Zhao'nun Elon Musk'ı takipten çıktığını fark eden takipçisine "Bunu büyük bir mesele haline getirmedim, ancak fark ettin" dedi ve "Bu kendisine ya da başka bire karşı yaptığım bir şey değil. İstediğini söyleyebilir. Zaten çok fazla insan takip etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Binanceın CEOsundan flaş açıklamalar Elon Musk uyarısında bulundu

KRİPTO PARALAR ÇİN'İN KARARIYLA DÜŞTÜ

Çin'de bulunan regülatörler finans sektörüne kripto paralarla ilişkili hizmetleri vermeyi ve kripto para işiyle ilgili şirketlerle çalışılmasını yasakladı. Bu kararın ardından Bitcoin'de büyük düşüşler görülürken Coinbase'in hisseleri yüzde 10 oranında geriledi. Binance da işlemleri teknik sorun nedeniyle geçici olarak durdurdu ve k

KOLEJ ZAMANINDAN ARKADAŞLAR

Milyarder iş adamı Elon Musk ile Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao'nun kolej zamanından çocukluk arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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