Bir zamanlar hamburger pişiriyordu, bugün dünyanın en büyük kripto para zenginlerinden

Kripto paralar ve kripto para borsaları son dönemde gündemden düşmüyor. Türkiye'deki borsalarla ilgili peş peşe kapanma haberleri gelirken Insider, dünyadaki en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu, yüzde 30'luk hisse sahibi ve CEO'su Changpeng Zhao'yla ilgili çok ilginç bir profil yayımladı.

Bazılarına göre sadece 180 günde dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelen Zhao'nun hikayesi ve anlattıkları sektörün uzağında kalanlar için bile oldukça çarpıcı. İşte Insider'dan derlediğimiz satır başlarıyla bir kripto milyarderin portresi...

Kısaca "CZ" olarak bilinen Changpeng Zhao, 1,9 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un yakın zamanda açıklanan milyarderler listesine kripto para zenginleri klasmanından giriş yaptı. Ama kendisi "Ben Forbes sıralamalarına pek takılmıyorum. Bence bir noktadan sonra bu sıralama anlamsız bir metrik haline geliyor" diyor.

Bununla birlikte Zhao, istediğini yapabilecek kadar para sahibi olmanın önemli bir olgu olduğunu da yadsımıyor. Zira 1977'de Çin'in Jiangsu eyaletinde doğan ve 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Çin'den Kanada'ya göç eden Zhao, bugünkü servetine ulaşmadan önce bir hamburgercide ızgara başında köfte çeviriyor, benzin istasyonunda gece vardiyasında müşterilerin depolarını dolduruyordu. Yani çok parası olmamanın ne demek olduğunu da gayet iyi biliyor.

Zhao, Çin'de yaşarken, eğitimci olan anne ve babasının peşinde birkaç yılda bir şehir değiştiriyordu. Kanada'ya göç ettikten 10 yıl sonra bu kez Tokyo'ya, New York'a ve son olarak da iş için Şanghay'a taşındı. Ev fikrinin kendisi için fiziksel bir adresten çok coğrafi sınırları aşan bir iç dünya olduğunu belirten Zhao, bu sayede sürekli seyahat etmekte ve yer değiştirmekte zorlanmadığını belirtiyor.

ÇOK TAŞINMAK KRİPTO PARANIN YOLUNU AÇTI

Binance'in dünyanın birçok farklı yerinde ofisleri bulunuyor. Pandemi nedeniyle bir yıldır Asya kıtasında yaşayan Zhao, daha önce birkaç ayda bir taşınıp farklı lokasyondaki çalışanları ve kullanıcılarıyla birlikte zaman geçiriyordu. "Çok taşınma gibi bir huyum var ama bu bana dünyayla daha fazla temas imkanı sağlıyor" diyen Zhao'nun, kripto para borsası işine girme vizyonunun altında da bu alışkanlığı yatıyor.

Sık seyahat eden bir kişi olarak geleneksel paralarla işlem yapmanın ve farklı para birimleri arasındaki geçişlerin yarattığı zorlukları ilk elden yaşayan Zhao, "Sınır ötesi işlemlerde geleneksel para kullanmak çok zor ve döviz kurları nedeniyle büyük zarar ediyorsunuz. Havaalanında döviz aldığınız her seferde yüzde 10 kayıp yaşıyorsunuz yani maliyet çok yüksek" diyor.

O nedenle nereye giderse gitsin ödemelerini kripto parayla yapmaya çalıştığını belirten Zhao, "Bazen de geleneksel paraya ihtiyacım oluyor. O zaman bir arkadaşıma gidip 'Bana 500 dolar verir misin? Karşılığında sana Binance Coin veririm' diyorum. Çoğu evet diyecek kadar nazik oluyor, ben de böylece idare edebiliyorum" diye konuşuyor.

(Zhao Insider'a verdiği röportajın linkini kişisel Twitter hesabından, "Bu haberi ben okuyamadım çünkü kripto parayla abonelik kabul etmiyorlar. Onlar kabul edene kadar bekleyeyim madem" diye esprili bir mesajla paylaştı.)

Couldn't read this article myself as they don't accept crypto for subscriptions. Will wait till they do then... 😂https://t.co/GLEridJzCg