Dünyada ilk ülke olacak! Bitcoin'le ilgili flaş gelişme

Birçok ülke kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelere hazırlanırken El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Miami’de düzenlenen ve tarihin en büyük Bitcoin etkinliği olarak nitelendirilen Bitcoin 2021’de açıklama yaptı.

STRİKE'LE ORTAKLIK

BBC'nin haberine göre El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yayınlanan videoda yaptığı açıklamada ülkenin bitcoin teknolojisini kullanarak modern finansal altyapı oluşturmak için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklık kurduğunu ifade etti.

Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların eve ödeme göndermesini kolaylaştıracağını söyledi.

Florida'daki bir Bitcoin konferansında konuşan Bukele, "Kısa vadede bu, istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce kişiye finansal katılım sağlamaya yardımcı olacak" dedi ve ülkeye yatırımı artırabileceğini de sözlerine ekledi.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.



If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.



On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.