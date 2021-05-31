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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 31.05.2021 - 06:39 | Son Güncelleme:

Kripto para savaşları sürüyor! Binance'ın CEO'sundan Musk'a taş

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Kripto para savaşları sürüyor! Binance'ın CEO'sundan Musk'a taş

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın sahibi olan Çinli Changpeng Zhao, milyarder iş adamı Elon Musk'ı işaret eden bir tweet attı. Zhao, elektrikli otomobilleri hedefine koydu.

Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanırken konuyu speküle eden isimler açıklamalarını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor.

Binance'ın sahibi Changpeng Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek gösterdi.

Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini attı.

Kripto para savaşları sürüyor Binanceın CEOsundan Muska taş

ELON MUSK SATIŞTAN VAZGEÇMİŞTİ

İş adamı Elon Musk ise kripto para madenciliğinin büyük elektrik tüketimine neden olduğunu, bu yüzden karbon salınımının çoğaldığını ve daha çevreci fikirler ortaya çıkana kadar Bitcoin ile Tesla satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Kripto para savaşları sürüyor Binanceın CEOsundan Muska taş

KRİPTO PARA MADENCİLERİYLE BULUŞTU

Musk geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantı sonunda enerji kullanımında şeffaflığın desteklenmesi ve dünya genelinde sürdürülebilir girişimlerin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi kurulması kararlaştırıldı.

ZHAO: BITCOIN PROJESİNE SON VEREMEZ

Zhao, kripto paralara ve madenciliğine yönelik yasaklar getiren ülkelere de seslendi ve hükümetlerin kripto paraları tehdit olarak görmemesi gerektiğini belirtti. Zhao "Kripto paralar ve teknolojisi artık 500 milyon insanın aklına girmiş durumda. Kimsenin onu sonlandırma imkanı olmadığını düşünüyorum" dedi.

KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

64 bin doları aşan fiyatının ardından sert satış dalgası içine giren ve 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin sabah saatlerin 34 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum da yüzde 5 civarında düşüşle 2300 dolarda seyrediyor.

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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