Musk'ı takip edenleri eleştirdi! Binance'ın CEO'sunun öfkesi dinmiyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, arkadaşı milyarder iş adamı Elon Musk'ı eleştirmeye devam ediyor. Twitter'da Musk'ı takipten çıkaran CZ, Bitcoin'deki düşüş sonrası sert eleştirilerini artırmaya başladı.

Kripto para piyasalarını speküle eden ve yazdıkları bağlayıcı etki gösteren milyarder iş adamı Elon Musk'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Küçük yatırımcıların da tepkili olduğu Musk'a Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao da sert tepki göstermeye başladı.

Geçtiğimiz gün Bitcoin için kırık kalp paylaşan ve satışlara neden olan Musk'ı eleştiren CZ "Başkalarının finansal durumlarına zarar veren tweetler komik ve sorumsuz olamaz" tweetini attı.

Tweets that hurt other people's finances are not funny, and irresponsible. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 4, 2021

Bununla yetinmeyen CZ "Zenginlerin tweetlerine göre hamle yaptıkları için zengin olan sıfır insan tanıyorum. Batmasına izin ver" tweetini de paylaşarak Musk'a yeniden taş atmış oldu.

I know zero rich people that became rich because they did things according to other rich people's tweet.



Let that sink in. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 4, 2021

BITCON ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMİYOR

Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandıktan sonra yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin'de toparlanma bir türlü gerçekleşmedi. Her yükseliş hareketi kar satışlarını beraberinde getirirken, Elon Musk'ın da piyasa yapıcı rolü üstlenmesi dengeleri altüst etti. Bitcoin 64 bin dolar seviyelerinden çok kısa sürede 29 bin dolara gerilerken bir süredir 35-39 bin dolar bandına sıkışmış durumda seyrediyor.

MUSK İÇİN VARSA YOKSA DOGECOIN

Elon Musk'ın Dogecoin için yaptığı PR çalışmasının ardı arkası kesilmiyor. Hemen her fırsatta Dogecoin'i parlatan Musk, sınırsız sayıda olan kripto paranın 1 doları aşabileceğini ima eden paylaşımlar da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'a güvenerek Dogecoin alan milyonlarca yatırımcı mağdur oldu ve sert düşüş sonrasında güçlü toparlanma emaresi henüz görülmedi.

BITCOIN'E KARALAMA KAMPANYASI

Musk, Bitcoin madenciliğinin karbon salınımını artırdığı gerekçesiyle Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayı durdurduğunu açıklamıştı. Sonrasında da kripto para madencileriyle buluşup sorunun çözülmesi için konsey kurulmasına karar vermişti. Bu kararın ardından da Binance CEO'su Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini atmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara