Musk'ı takip edenleri eleştirdi! Binance'ın CEO'sunun öfkesi dinmiyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, arkadaşı milyarder iş adamı Elon Musk'ı eleştirmeye devam ediyor. Twitter'da Musk'ı takipten çıkaran CZ, Bitcoin'deki düşüş sonrası sert eleştirilerini artırmaya başladı.

Kripto para piyasalarını speküle eden ve yazdıkları bağlayıcı etki gösteren milyarder iş adamı Elon Musk'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Küçük yatırımcıların da tepkili olduğu Musk'a Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao da sert tepki göstermeye başladı.

Geçtiğimiz gün Bitcoin için kırık kalp paylaşan ve satışlara neden olan Musk'ı eleştiren CZ "Başkalarının finansal durumlarına zarar veren tweetler komik ve sorumsuz olamaz" tweetini attı.

Tweets that hurt other people's finances are not funny, and irresponsible.

Bununla yetinmeyen CZ "Zenginlerin tweetlerine göre hamle yaptıkları için zengin olan sıfır insan tanıyorum. Batmasına izin ver" tweetini de paylaşarak Musk'a yeniden taş atmış oldu.

I know zero rich people that became rich because they did things according to other rich people's tweet.



Let that sink in.