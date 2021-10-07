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Sosyal medya devi siber saldırıyı doğruladı! En çok kazanan yayıncılar ortaya çıktı

#Twitch#Amazon#Siber Saldırı
Sosyal medya devi siber saldırıyı doğruladı En çok kazanan yayıncılar ortaya çıktı

Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, siber saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Sosyal medya platformunda en çok kazanan oyuncular belli oldu.

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İsmi bilinmeyen bir bilgisayar korsanı Twitch'in kaynak kodu, müşteri listesi ve yayınlanmamış oyunlar olduğunu iddia ettiği bilgileri sızdırmıştı. Saldırının haberini ilk olarak Video Games Chronicles yapmıştı. Twitch sonrasında yaptığı açıklamada "hacklendiğini" kabul ederek saldırının boyutunu tespit etmek için ekiplerinin hızla çalıştığını duyurdu.

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Euronews'un haberine göre konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayan şirket "ek bilgi olur olmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini" belirtti. Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilgiler arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en fazla kazanan bilgisayar oyunu yayıncılarının listesi de bulunuyor.

Buna göre Dungeons & Dragons oyunun seslendirme sanatçılarının olduğu CriticalRole'e 9,6 milyon dolar, Kanadalı yayıncı xQcQW'ye 8,4 milyon dolar ödenmiş.

HasanAbi kullanıcı adıyla bilinen Türk kökenli Hasan Doğan Piker de Twitch üzerinden yaptığı yayınlar sayesinde 2 milyon 800 bin dolar kazanmış.

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Sosyal medya devi siber saldırıyı doğruladı En çok kazanan yayıncılar ortaya çıktı

Özellikle elektronik spor olarak adlandırılan çevrimiçi bilgisayar oyunu oynayanlar arasında oldukça popüler olan platformu her gün ortalama 30 milyon ziyaretçi takip ediyor. Platform içerikler yayınlanırken sanatçılar, müzisyenler ve bilgisayar oyuncuları ile doğrudan etkileşime geçmenize imkan sağlıyor.

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#Twitch#Amazon#Siber Saldırı