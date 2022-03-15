Son dakika... Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak

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Sağlık Bakanlığı personel alımı için Resmi Gazete'de ilan verdi. Ortaöğrenim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapacak olan sağlık personellerinin unvanları belirlendi.

KPSS puanına göre ataması yapılacak olan personeller 15 Mart 2022-22 Mart 2022 tarihlerinde ÖSYM üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

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10 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin yeni personel daha katılacak. Bunlardan büyük çoğunluğunu 5175 kişi ile hemşire ve 800 kişi ile ebe oluşturuyor.

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Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.

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