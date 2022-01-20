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Son dakika... Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika... Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı
Burak TAŞÇI

El Salvador'un 41 yaşındaki devlet başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi. Bukele, Türkiye'ye gelişini Twitter'dan esprili bir dille duyurdu.

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Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye bir dizi görüşme gerçekleştirmek için geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün saat 16:30'da görüşecek olan Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirmesiyle biliniyor. Resmi törenle karşılanacak olan Bukele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüştükten sonra iki ülkenin heyetleri arasında da görüşmeler gerçekleşip, anlaşmalar imzalanacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bukele onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

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ESPRİLİ AÇIKLAMA

Bukele'nin son attığı tweet ile Türk medyasını yakından takip ettiği belli oldu. Bukele Türkiye'ye gelişini "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" tweetiyle duyurdu. Geçtiğimiz aylarda tartışan eşleri konu alan bir TV programında "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" anonsuyla programa katılan kişi gündeme oturmuştu. Bukele de bu taktiği uygulayarak esprili bir dil kullanmış oldu.

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BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD doları kullanan El Salvador'un resmi para birimini geçtiğimiz Eylül ayında Bitcoin'e çeviren Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve kripto paraya geçiş yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif kullanan Bukele'nin kripto paralara ilgisi de bulunuyor.

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BÜYÜK HEYECANLA DUYURMUŞTU

Bukele Salı günü sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla Türkiye'ye geleceğini açıklamış ve tweetinin altına binlerce yanıt gelmişti. En popüler tweetini atan Bukele'nin geçmişi Osmanlı'ya dayanıyor. Bukele'nin ataları Filistin'den El Salvador'a Osmanlı pasaportuyla göçmüştü.

 

HALKINA 30 DOLARLIK BITCOIN VERMİŞTİ

Bukele, Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmesinin ardından halkının dijital cüzdanlarına 30 dolar değerinde Bitcoin aktarmıştı. El Salvadorlu gurbetçiler ülkelerin para gönderirken büyük masraflarla karşılaşıyordu. Kripto para birimine geçilmesiyle birlikte transfer ücretlerinden de neredeyse kurtulmuş oldular.

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#Nayib Bukele#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan

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