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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Altın fiyatlarında jeopolitik etki

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında jeopolitik etki

Altın fiyatları ABD ve Rusya arasındaki gerilimden faydalanmaya çalışıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin yükselmesi ve ABD cephesinden sert tepkiler gelmesi altın fiyatlarını destekliyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları 1840 doların üzerine çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin yükselmesiyle birlikte ABD tepkisini ortaya koymaya başladı. ABD'li bir yetkili Rusya'nın herhangi bir saldırısı halinde çok ağır ekonomik zararlar verebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Ayrıca ABD'li dev banka Morgan Stanley Rus hisse senetleri için Ukrayna gerilimi nedeniyle tavsiye düşürme kararı aldı.

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Rusya ile olan jeopolitik sorunun yanında ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımı için gün sayıyor. ABD'de enflasyonun yüzde 7'yi aştı. Enflasyonu frenlemek için faiz artırımı yöntemine gidecek olan Fed altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantının dünyada çok hızlı yayılması, ABD'de vakaların 1 milyonun üzerinde olması, Avrupa'da da durumun kötüye gitmesi altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu.

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ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDE

Ons altın fiyatları tüm bu sebeplerden ötürü güçlenmeye başladı. 1844 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın güne 1842 dolardan başladı. Böylece iki ayın zirvesini de görmüş oldu. Gün içinde en düşük 1838 dolar, en yüksek de 1844 dolar seviyesini gördü. Saat 09:09 itibarıyla 1840 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son dakika... Altın fiyatlarında jeopolitik etki

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GRAM ALTIN 800 LİRA SINIRINDA

Gram altın fiyatları dolardaki düşüşün etkisiyle 800 liranın altına geriledi. Ons altının 2 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte güçlü kalma çabasını sürdürmeye çalışan gram altın güne 795.8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 791.4 lira, en yüksek de 799.2 lira seviyesi görüldü. Saat 09:09 itibarıyla 797.7 liradan alıcı buluyor.

Son dakika... Altın fiyatlarında jeopolitik etki

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#Altın#Emtia#Fiyat

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