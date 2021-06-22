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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dogecoin'de sert düşüş! Yatırımcılar isyan ediyor

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Dogecoin'de sert düşüş! Yatırımcılar isyan ediyor

Milyarder iş adamı Elon Musk tarafından popüler hale getirilen Dogecoin yatırımcılarını batırmaya başladı. Çok sert düşüş yaşayan Dogecoin milyarlarca doların buharlaşmasına neden oldu.

Kripto para birimlerinde dalgalı seyir devam ediyor. Herhangi bir regülasyona tabi olmamalarından dolayı düşüş yaşandığı anda büyük kayıplar oluşuyor. Dogecoin de bunlardan biri oldu.

Dogecoin 0.16 dolar seviyesine kadar geriledi ve yatırımcıları isyan etmeye başladı. Türk Lirası bazında ise 1.40 lira seviyelerine düşen Dogecoin’e ilişkin olarak Twitter’da gündem oluştu ve TT oldu.

Kripto paralarda Çin depremi
Kripto paralarda Çin depremi

SNL SONRASI YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın katıldığı talk Show olan SNL’de Dogecoin’e ilişkin önemli açıklamalar yapması beklenirken ciddiyeti olmayan konuşması sonrası Dogecoin sert düşüşe geçti. Dogecoin tarihi zirvesinden yüzde 71 oranında geriledi.

Son dakika... Dogecoinde sert düşüş Yatırımcılar isyan ediyor

8 YILDIR İŞLEM GÖRÜYOR

Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. Ancak kripto para piyasalarındaki durgunluk ve satış dalgası Dogecoin’i de vurmuş oldu.

Elon Muskın açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı Dogecoin çakıldı...
Elon Musk'ın açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı! Dogecoin çakıldı...

SINIRSIZ SAYIDA

Dogecoin diğer güçlü kripto paralar gibi sınırlı sayıda bulunmuyor. Sınırsız sayıda Dogecoin piyasada işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk’ın açıklamaları öne çıkıyordu.

REDDIT HAREKETİ

Gamestop hissesinde dev yatırım kuruluşlarını zor duruma düşüren Reddit kullanıcıları Dogecoin alarak farkındalık ortaya çıkardı. Örgütlü hareket eden Reddit kullanıcıları Dogecoin satın alarak kripto parayı bir anda yüzde 800 yükseltti. Böylece Dogecoin en çok tercih edilen 10 kripto para birimi arasına da girmiş oldu.

Elon Musktan Dogecoin açıklaması: Satmayacağım
Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması: Satmayacağım

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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