Elon Musk'ın açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı! Dogecoin çakıldı...

NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live'a konuk olan Tesla'nın ünlü iş insanı Elon Musk, bu kez Dogecoin konusunda bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Musk, "Dogecoin, geleceğin para birimi. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç" dese de kayıpları durduramadı.

KENDİNİ 'DOGEFATHER' İLAN ETMİŞTİ

Kendini hem öncesinde hem de şov sırasında “Dogefather” ilan eden Elon Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Şovun ardından yüzde 29 düşüş yaşan Dogecoin 51 cent seviyelerini test etti.

Dogecoin şu anda 0,556537 dolar seviyesinde seyrediyor. Hala dördüncü sırada olan kripto para biriminin piyasa değeri hakimiyeti yüzde 2,89 seviyesinde. Doge son 24 saatte uçurum bir fark yaşadı ve en düşük 0,51 dolar, en yüksek ise 0,72 dolar seviyesini gördü.

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

Aslında, Dogecoin'in fiyatı Musk yayındayken düşmeye başladı. Program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü. Ek olarak, ticaret uygulaması Robin Hood, Musk şovdayken kripto para birimi ile ilgili alım satım sorunları yaşadı, ancak sorunlar hızla çözüldü.



Musk, Saturday Night Live'da Dogecoin dahil kripto para birimlerini açıklamak için 'finans uzmanı Lloyd Ostertag' karakterinde yer aldı.

YATIRIMCILAR UMDUĞUNU BULAMADI

Musk'ın şova katılacağını duyan yatırımcılarda heyecan yükselmiş, programı izlemek için partiler düzenlenmişti. Ancak 'Dogefather'ın bu kez sözleri istenen etkiyi yaratamadı.

İddialardan biri Musk'ın Tesla Motor'unun yeniden Dogecoin almaya başlaması yönündeyken, birtakım iddialarsa yayın öncesinde büyük satışların yapıldığı yönündeydi.

Musk'ın piyasanın en büyük dördüncü kripto parası haline getirdiği Dogecoin'de yükselişi Mark Cuban, Snoop Dogg ve Gene Simmons gibi ünlüler de desteklemişti.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ DOGECOIN

Musk SNL'la ilgili şovun başlangıcında "Saturday Night Live’a ev sahipliği yapmak bir onur" ifadesinde bulundu. Şova annesi Maye Musk da eşlik ederken, Dogecoin şakalaşması yaşandı. Yatırımcılar Musk'tan Dogecoin'e yukarı yönlü ivme kazandıracak açıklamalar beklerken umduklarını bulamadı.

Musk'ın annesi Maye Musk şov sırasında Anneler Günü hediyesi konusunda Dogecoin değildir umarım ifadelerinde bulundu. Musk da esprili bir şekilde Dogecoin olduğunu ifade etti.

WALL STREET DÜŞÜŞÜ BEKLEMİYORDU

Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya , “Dogefather olarak da bilinen Musk, şüphesiz ki günlerce viral hale gelecek ve takipçi ordusunu Dogecoin’i aya göndermeye daha da motive edecek kripto para birimleri hakkında bir taslağa sahip olacak” demişti.

Şovun yayınlandığı sırada Dogecoin hayranları Twitter’da kitlesel olarak ortaya çıktı ve YouTube’daki canlı yayınlar , SNL’yi izlemeye ve aynı zamanda Dogecoin’in hareketlerini izlemeye adamıştı.

2 GİRİŞİMCİ TARAFINDAN ORTAYA ÇIKMIŞTI

2013 yılında girişimci Jackson Palmer ve yazılımcı Billy Markus'un projesi olarak piyasaya sunulan Dogecoin bugün birçok şirketten daha güçlü duruma geldi. Kripto para biriminin üstünde yer alan Dogecoin köpeği ise Japonya’nın Sakuro şehrinde yaşayan anaokulu öğretmeni Atsuko Sato'nun, köpeği Kabosu’nun fotoğrafı.

BİRÇOK ŞİRKETTEN DOGECOIN İLGİSİ

1 Nisan 2019 Dünya Şaka Günü’nde Dogecoin’in Twitter hesabından açılan ankette CEO seçimi yapıldı. CEO adayları olarak Vitalik Buterin, Charlie Lee, Elon Musk ve Marshall Hayner bulunuyordu. Elon Musk yüzde 54.4 oyla CEO seçildi ve Musk bir günlüğüne Twitter’daki bilgilerine “Dogecoin CEO’su” unvanını eklemiş, ertesi gün bu değişikliği kaldırmıştı.

Ayrıca Musk attığı tweette “Dogecoin en sevdiğim kripto para birimi olabilir. Bu oldukça havalı” yazmıştı. Doge Coin ilk yükselişini Elon Musk'ın tweetiyle yaşamış sonrasında yükselişine devam etmişti. Kripto para Elon Musk'ın bu kez 10 Nisan'da attığı "Çok yakında Ay'a gidiyor" paylaşımı ile yükseldiği ifade ediliyor. Öte yandan ABD merkezli Kronos'un da 12 Nisan'da 600 milyon adet Dogecoin alması ve ardından AirDOGE isimli hava temizleme cihazı üreteceklerini belirtmesi de Doge Coin'in hareketlenmesine etki etti.

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