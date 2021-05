Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması: Satmayacağım

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken milyarder iş adamı Elon Musk düşüş grafiklerini yukarı çevirecek açıklamalarda bulundu.

Musk, Twitter'da bir kullanıcı ile etkileşime girerek Dogecoin'e ilişkin olarak "Doge satmadım ve satmayacağım" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Dogecoin yükselişe geçti ve 0.40 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

DOGECOIN İÇİN 1 DOLAR İMASI

Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar" yazdı. Dolar şeklinde duran ancak George Washington yerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V