Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması: Satmayacağım

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken milyarder iş adamı Elon Musk düşüş grafiklerini yukarı çevirecek açıklamalarda bulundu.

Musk, Twitter'da bir kullanıcı ile etkileşime girerek Dogecoin'e ilişkin olarak "Doge satmadım ve satmayacağım" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Dogecoin yükselişe geçti ve 0.40 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

DOGECOIN İÇİN 1 DOLAR İMASI

Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar" yazdı. Dolar şeklinde duran ancak George Washington yerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

SNL SONRASI SERT GERİLEMİŞTİ

NBC'de yayımlanan ve Dogecoin'e ilişkin beklentiler yaratacak açıklamalar yapması beklenen Elon Musk, SNL'de Dogecoin'in fiyatını artıracak açıklamalarda bulunmamasının ardından kripto para sert düşüş yaşamıştı. Sosyal medya kullanıcıları Elon Musk'a beklenti yaratıp olumlu açıklamalar yapmamasından dolayı tepki göstermişti.

RUSYA'YA GELİYOR



Tesla CEO'su Elon Musk, 20-22 Mayıs'ta St. Petesburg'da düzenlenecek global Uzay Araştırmaları Forumu'na katılacak.

KRİPTO PARALARDA GÜÇLENME SÜRÜYOR

Çin'in finans kuruluşları ve ödeme şirketlerinin kriptolarla ilişkili hizmetler vermelerini yasaklamasının ardından gelen sert satış dalgası yerini toparlanmaya bıraktı.

10 BİN DOLAR DETAYI

ABD'de 10 bin doların üzerindeki kripto para işlemlerinde gelir idaresi kurumu IRS'e bildirim yapılması düzenlemesi fiyatları bir miktar frenlemiş oldu. Ancak Elon Musk'ın açıklamaları piyasanın iştahını artırdı.



BITCOIN 40 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin geçtiğimiz güne göre yüzde 3 oranında primle 40 bin 675 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum 2800 dolar civarında alıcı buluyor.



50 GÜNLÜK ORTALAMAYA GELİNDİ



Analistler, Bitcoin fiyatının 50 günlük ortalamasına geldiğini ve bu seviyesinin bundan sonraki süreçte belirleyici olacağını söyledi.

45 BİN DOLAR HEDEFİ

40 bin 500 dolar seviyesinin aşılması halinde 45 bin dolar seviyesinin hedefleneceğini ifade eden analistler, 50 günlük ortalamanın geçilememesi halinde destek olarak ise 38 bin doları işaret ediyorlar.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara