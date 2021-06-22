Son dakika... Kripto paralarda Çin depremi

Çin kripto paraya karşı savaşını sürdürüyor. Çin’in ikinci büyük kripto para madenciliği bölgesi Sichuan’da madenciliğin yasaklanması nedeniyle dün Bitcoin’de sert düşüş yaşanmıştı. Ayrıca Çin Merkez Bankası’nın bankalar ve Alipay gibi ödeme kuruluşları ile toplantı düzenlendi. Toplantıda kuruluşlardan kripto paralardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Bu gelişme de Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paralara satış getirdi.





BITCOIN 33 BİN DOLARA ÇIKTI

Dünkü şokun etkisini geride bırakmaya çalışan Bitcoin 31 bin dolar seviyelerinden 33 bin dolara kadar yükseldi. Ethereum ise 2000 doların altında 1974 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin 6 günde yüzde 20 değer kaybederken yılbaşına göre ise yüzde 13 primli seyrini sürdürüyor.

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