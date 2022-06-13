Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rkiye gÃ¼ndemine iliÅŸkin olarak Ã¶nemli deÄŸerlendirmelerde bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi 29. OlaÄŸan Genel Kurulu ve Ä°hracatÄ±n ÅžampiyonlarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde dÃ¼n KadÄ±kÃ¶y'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lehine polise saldÄ±ranlara seslendi ve "DÃ¶rt vatan evladÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸimizi yaktÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼nde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uzantÄ±larÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da polisimize saldÄ±rmalarÄ± kalleÅŸliktir, kanÄ± bozukluktur, namussuzluktur. Ben inanÄ±yorum ki milletvekilliÄŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ kimseye terÃ¶risti Ã¶vme hakkÄ± tanÄ±maz. DÃ¼nkÃ¼ alÃ§aklÄ±ÄŸÄ±n faillerine bunun bedelini yargÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã¶deteceÄŸiz. TÃ¼rkiye terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cadelesini eninde sonunda zafere ulaÅŸtÄ±racaktÄ±r" dedi.

Ekonominin gÃ¼Ã§lÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ihracatÄ± son 20 yÄ±lda 6 kat artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve 243 milyar dolara yÃ¼kseltildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan "Ãœcretlilerin gelirlerindeki azalÄ±ÅŸÄ± telafi edecek adÄ±mlar atÄ±yoruz" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Ä°hracatÄ±n ÅŸampiyonlarÄ± olarak Ã¶dÃ¼l alacak olan firma ve iÅŸ insanlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum. Ä°hracatÄ±mÄ±zÄ± 243 milyar dolara yÃ¼kseltmeyi baÅŸardÄ±k. Ä°nÅŸallah her geÃ§en ay bu oranÄ± daha da yukarÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. 217 Ã¼lke ve bÃ¶lgeye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracatla bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± her yerde dalgalandÄ±ran bir Ã¼lke haline geldik.

TÃ¼rkiye'nin 2022'nin ilk Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼mesinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± ihracatÄ±mÄ±z sÄ±rtlamÄ±ÅŸ vaziyette. Bu tablo Ã¼lkemizi yatÄ±rÄ±m, istihdam, Ã¼retim, ihracat ve cari fazla ile bÃ¼yÃ¼tme hedefi doÄŸrultusunda emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n ispatÄ±dÄ±r. SaÄŸlÄ±k kriziyle baÅŸlayÄ±p Karadeniz'in kuzeyindeki savaÅŸla gÃ¼venlik krizine evrilen ve kÃ¼resel ekonomik krizi tetikleyen sÃ¼reÃ§te bu baÅŸarÄ±larÄ±n elde edilmesi hepimiz iÃ§in kÄ±vanÃ§ vericidir. Bu baÅŸarÄ±yÄ± ileriye taÅŸÄ±mak iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen sorumluluklar var. Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut Ã¶rneÄŸidir. Kapasite artÄ±rÄ±mÄ±, yeni yatÄ±rÄ±m gibi yÃ¶ntemlerle Ã¼retimini yÃ¼kseltmek isteyenlerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Bizim kimsenin ÅŸahsÄ±, mezhebiyle bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz Ã¼retim, ihracatÄ± artÄ±rmaktÄ±r. Aksini iddia edenler ya bizi tanÄ±mÄ±yorlar ya da farklÄ± niyetlere sahipler. Hep birlikte Ã¼retim ve ihracat yolunda adÄ±m atan herkesin yanÄ±nda ve destekÃ§isiyiz. Siz yeter ki plan, projenizi ortaya koyun, diÄŸer sorunlarÄ± birlikte Ã§Ã¶zeriz.

Haberin DevamÄ±

"20 YILDA Ä°HRACATI 6 KAT ARTIRDIK"

Sizlerin vizyonu, gayret ve becerisi ile kÃ¼resel meydan okumalar karÅŸÄ±sÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ duruÅŸ sergileyebiliyoruz. Allah'Ä±n izniyle Ã¼lkemizi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 ekonomisinden biri haline de hep birlikte getireceÄŸiz. Ä°ÅŸte o zaman bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ±nda daha Ã¼st safhaya geÃ§miÅŸ olacaÄŸÄ±z. Hayalleri olmayanlarÄ±n hedefleri olmaz. 2023 hedeflerimizi ilk ifade ettiÄŸimizde birileri bize dudak bÃ¼kerek bakmÄ±ÅŸtÄ±. Hedeflerimizin baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biri de 500 milyar dolar ihracata ulaÅŸmaktÄ±. Maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z onca tehdide, ayaÄŸÄ±mÄ±za takÄ±lan Ã§elmelere raÄŸmen hedefimizin yarÄ±sÄ±nÄ± hayata geÃ§irdik. 11 yÄ±l Ã¶nce bu hedefi belirlerken birilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi iÅŸkembe-i kÃ¼bradan atmÄ±yorduk. Ãœlkemizin inancÄ± yanÄ±nda saÄŸlam araÃ§lar, saÄŸlam imkanlar vardÄ±. Son 20 yÄ±lda Ã¼lkemizin ihracatÄ±nÄ± 6 kat, ihracatÃ§Ä± sayÄ±mÄ±zÄ± 4 kat artÄ±rmÄ±ÅŸ bir hÃ¼kÃ¼metiz.

Haberin DevamÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z engeller nedeniyle programÄ±mÄ±zÄ±n gerisinde almÄ±ÅŸ olsak da ihracatÄ±mÄ±zÄ± 2 kat artÄ±ramamanÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel gÃ¶remiyoruz. 2,5 yÄ±ldÄ±r etkin olan kÃ¼resel saÄŸlÄ±k krizi, gÃ¼venlik krizi tedarik merkezlerini yeniden ÅŸekillenmesini zorunlu hale getirdi. GeÃ§tiÄŸimiz 20 yÄ±lda Ã¼lkemizde kurduÄŸumuz gÃ¼Ã§lÃ¼ eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, enerji, eÄŸitim, teknoloji altyapÄ±sÄ± sayesinde dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen Ã¼retim ve ihracat Ã¼slerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Artan talepleri karÅŸÄ±lama imkanÄ±na sahibiz.

"250 MÄ°LYAR DOLAR HEDEFÄ°NÄ° GEÃ‡ECEÄžÄ°MÄ°Z ANLAÅžILIYOR"

Bu yÄ±l sonu iÃ§in belirlediÄŸimiz 250 milyar dolarlÄ±k ihracat rakamÄ±nÄ± fazlasÄ±yla geÃ§eceÄŸimiz anlaÅŸÄ±lÄ±yor. 2023 hedefimize doÄŸru giderek artan hÄ±zda yaklaÅŸÄ±yoruz. Rabbim kaza bela Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hedeflerimize ulaÅŸmamÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir mani gÃ¶rmÃ¼yoruz.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼n Van'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun diyor, rabbim bizi her tÃ¼rlÃ¼ afetten korusun diliyorum.

Her alanda bu seviyeye kolay gelmedik. Ä°lmek ilmek dokuyarak bu altyapÄ±yÄ± kazandÄ±rdÄ±k. Gazi Mustafa Kemal'in muhasÄ±r milletler seviyesine taÅŸÄ±ma hedefini yerine getiren biz olduk. Sadece kendi vatandaÅŸlarÄ±na deÄŸil, tÃ¼m dostlarÄ±na gÃ¼ven veren TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Sevr sevdalÄ±larÄ±nÄ±n, manda heveslilerinin Ã¼lkeyi teslim alma gayretlerine fÄ±rsat vermedik. Vesayetten darbeye nice oyunu boza boza Ã¼lkemizi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼k, Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirdik. Ãœlkemizin Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan pastadan en az payÄ± almasÄ±nÄ± saÄŸlayan kirli oyunlarla boÄŸuÅŸtuk. Kendi refah ve gÃ¼venlikleri haricinde hiÃ§bir ÅŸeyi umursamayanlarÄ±n dayatmalarÄ±nÄ± aÅŸarak Ã¼lkemizi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼k, gÃ¼Ã§lendirdik. Cudi'de Gabar'da Bestler Deresi'nde ezdik, inlerine girdik, gire gire yolumuza devam ediyoruz. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne en aÄŸÄ±r darbeleri indirdik. SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶tesinde ne iÅŸimiz var diyenlere sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde kim olursa olsun oralara girmeye gitmeye varÄ±z dedik. PenÃ§e Kilit harekatÄ±yla da terÃ¶ristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. DÃ¶ktÃ¼kleri her damla kanÄ±n hesabÄ±nÄ± terÃ¶ristlerden soruyoruz. TerÃ¶rÃ¼n siyasi uzantÄ±larÄ±yla da hukuk mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.

Haberin DevamÄ±

"KALLEÅžLÄ°KTÄ°R, NAMUSSUZLUKTUR, KANI BOZUKLUKTUR"

DÃ¶rt vatan evladÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸimizi yaktÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼nde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uzantÄ±larÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da polisimize saldÄ±rmalarÄ± kalleÅŸliktir, kanÄ± bozukluktur, namussuzluktur. Ben inanÄ±yorum ki milletvekilliÄŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ kimseye terÃ¶risti Ã¶vme hakkÄ± tanÄ±maz. DÃ¼nkÃ¼ alÃ§aklÄ±ÄŸÄ±n faillerine bunun bedelini yargÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã¶deteceÄŸiz. TÃ¼rkiye terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cadelesini eninde sonunda zafere ulaÅŸtÄ±racaktÄ±r.

BugÃ¼n Ã¼lkemiz her geliÅŸmeye kendi penceresinden bakÄ±yor tavÄ±r geliÅŸtirebiliyorsa her alanda verdiÄŸi bu mÃ¼cadele sayesindedir. DÃ¼nyadaki her tÃ¼rlÃ¼ gerilim bizi de etkiliyor. Ancak TÃ¼rkiye dÃ¼nÃ¼n kendi iÃ§ine kapanÄ±k, karÅŸÄ±lÄ±k almadan bedel Ã¶deyen TÃ¼rkiye'si deÄŸildir. Bir sÃ¼redir yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dalgalanmalara bu anlayÄ±ÅŸla bakÄ±yoruz. KÃ¼resel emtia fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸ kendi kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplarÄ± uÄŸruna fiyatlarÄ± artÄ±ranlarÄ±n neden olduÄŸu belirsizlik gibi sorunlar vardÄ±r. Biz buna bardaÄŸÄ±n boÅŸ tarafÄ± diyoruz. BardaÄŸÄ±n dolu tarafÄ±nda ne var. 20 yÄ±lda 3,5 trilyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapan her alanda gÃ¼Ã§lÃ¼ altyapÄ±ya sahip Ã¼lke var. 243 milyar dolarÄ± yakalayan ihracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸarÄ±larÄ± var.Â UluslararasÄ± iliÅŸkilerde temin ettiÄŸimiz iliÅŸkiler sayesinde her gÃ¼n daha yÃ¼ksek rakamlarla Ã¼lkemize gelen yatÄ±rÄ±mcÄ±lar var. FirmalarÄ±mÄ±zÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dÃ¶viz, altÄ±n, TL cinsi varlÄ±klarla gayrimenkul yatÄ±rÄ±mÄ±nda duran birikimleri var. Hepsinden Ã¶nemlisi geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler baÅŸta olmak Ã¼zere potansiyeline gÃ¼venerek hedeflerine daha sÄ±kÄ± sarÄ±lan TÃ¼rkiye var. TÃ¼rkiye 100 trilyon dolarlÄ±k dÃ¼nya pazarÄ±ndan hak ettiÄŸi payÄ± almak iÃ§in ne gerekiyorsa yapmaya hazÄ±rdÄ±r.Ä°ki asÄ±rda kayda deÄŸer atÄ±lÄ±m gÃ¶sterememiÅŸ olmamÄ±zÄ±n sebebi bizlere yakÄ±ÅŸmaz. Biz ancak kendi eksiklerimizi ve hatalarÄ±mÄ±zÄ± bulup bunlarÄ± dÃ¼zelterek iÃ§indeki kÄ±sÄ±r dÃ¶ngÃ¼den Ã§Ä±kabiliriz.

"ÃœCRETLÄ°LERÄ°N GELÄ°RLERÄ°NDEKÄ° AZALIÅžI TELAFÄ° EDECEK ADIMLARI ATIYORUZ"

Ãœlkesini yÃ¼ksek faizle yoldurmayacak, ihracatla ilerleyecek, cari fazlayla ilerleyecek bir yola ihtiyacÄ± vardÄ±r.Â Kendi sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in kullanmadÄ±klarÄ± yol ve yÃ¶ntemleri bize dayatanlarÄ±n yol ve yÃ¶ntemleri tezgahÄ±na tekrar dÃ¼ÅŸemeyiz, dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiz. TÃ¼rkiye ekonomi programÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla uygulayacaÄŸÄ±z. Bu konuda her gÃ¼n yeni adÄ±m atÄ±yoruz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n dÃ¶viz ve altÄ±n tasarrufu alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± TL'ye yÃ¶neltmek iÃ§in Ã§eÅŸitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacaÄŸÄ±z. AralÄ±k ve Ocak gerÃ§ekleÅŸmeleriyle enflasyonun sÄ±rtÄ±mÄ±za bindirdiÄŸi kamburdan kurtulacaÄŸÄ±mÄ±z 2023 Åžubat ve Mart aylarÄ±ndan itibaren Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.Â Ãœcretlilerin gelirlerindeki azalÄ±ÅŸÄ± telafi edecek adÄ±mlar atÄ±yoruz.Â Herkesin hesabÄ±nÄ±, planÄ±nÄ± buna gÃ¶re yapmasÄ±nÄ± Ã¶zellikle tavsiye ediyorum.Â Hedeflerimizden de programÄ±mÄ±zdan da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zdan da kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan da en kÃ¼Ã§Ã¼k bir geri adÄ±m atmak olmayacaktÄ±r.Â Rasyonel gerÃ§eklerle izah edilemeyecek fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± hukuki ve idari tedbirler geliÅŸtiriyoruz. Hem Ã¼mitlerimizin hem de hedeflerime ulaÅŸma ihtimallerimizin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu dÃ¶nemdeyiz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z acÄ±lar elde edeceÄŸimiz sonuÃ§lara fazlasÄ±yla deÄŸecektir. Ä°ÅŸ insanlarÄ± ve milletimizin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in karamsarlÄ±k pompalayanlarÄ±n derdi Ã¼lkemiz deÄŸildir. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶rmezden gelip Ã¼lkemizi batÄ±yor bitiyor yaygarasÄ±yla deÄŸerlendirmek isteyenleri 3 gruba ayÄ±rabiliriz. BunlarÄ±n endiÅŸesi reel ekonomiyle bÃ¼yÃ¼yen TÃ¼rkiye'den eskisi kadar kazanÃ§ saÄŸlayamayacak olanlardÄ±r. Ä°lk gruptakilerin yÃ¶nlendirmesiyle hareket eden akademisyen, gazeteci gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ tetikÃ§iler bulunuyor. TetikÃ§iler Ã§ok da adam yerine koymuyoruz. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ grupta ise hÃ¼kÃ¼metimize, ittifakÄ±mÄ±za besledikleri husumetten dolayÄ± her ÅŸeye kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne saldÄ±ranlar bulunuyor. Ä°lk iki grubun en Ã§ok istismar ettiÄŸi de bu kesimdir.Â Temmuz ayÄ±nda enflasyon farklarÄ± ile milletimizin her kesimini rahatlatacaÄŸÄ±z.

Â

"ASGARÄ° ÃœCRETÄ° YÃœZDE 200 ORANINDA ARTIRDIK"

TÃ¼rkiye'nin siyasi ve ekonomik tÃ¶kezlemesini isteyenlerin hevesini bu defa da kursaklarÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar Ã§Ä±karmÄ±ÅŸken Gezi olaylarÄ± ile baÅŸlayan Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ saldÄ±rÄ±larla hedefimizin gerisinde kalÄ±ndÄ±, bunlar olmasaydÄ± 1,5 trilyon dolar sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ olacaktÄ±k. Son 20 yÄ±lda asgari Ã¼creti enflasyondan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ haliyle yÃ¼zde 200'e yakÄ±n artÄ±rdÄ±k. AynÄ± ÅŸekilde bu tuzaklarla uÄŸraÅŸmasaydÄ±k insanlarÄ±mÄ±zÄ±n gelir seviyelerini de iki katÄ±na Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olacaktÄ±k. HesaplaÅŸmadan son nefesimizi vermeyeceÄŸiz. Bunlara en gÃ¼zel cevabÄ± Ã¼lkemizi dÃ¼nyanÄ±n ilk 10 ekonomisinden biri yaparak vereceÄŸiz.

BugÃ¼n Zonguldak, Filyos'a geÃ§iyorum ve doÄŸal gaz ile ilgili denizaltÄ± tÃ¼m boru hatlarÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bugÃ¼n baÅŸlatacaÄŸÄ±z. Bunlara en gÃ¼zel cevabÄ± eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k baÅŸta olmak Ã¼zere kendi insanlarÄ±mÄ±za en iyi hizmetleri sunmak Ã¼zere vereceÄŸiz. Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n da bunlara en gÃ¼zel cevabÄ± 500 milyar dolarÄ±k hedefe bir an Ã¶nce ulaÅŸÄ±p Ã§Ä±tayÄ± 1 trilyon dolara Ã§Ä±kararak vereceklerini umuyorum.