Son dakika... Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin ve Ethereum'da neler oluyor... İşte sebepleri

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Kripto para piyasalarının yüzü geçtiğimiz Kasım ayından bu yana gülmüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin spekülatif fiyat hareketleriyle bazı dönemdeler 3-5 bin dolarlık sıçrayış gösterse de sonrasında düşüşü daha sert oluyor. Boğa tuzağına düşen yatırımcılar sonrasında ise ayıların satışlarına maruz kalıyorlar. Boğalar piyasada alımı, ayılar ise satışı temsil ediyor.



TARİHİ ZİRVELERDEN İYİCE UZAKLAŞTILAR



Kripto para birimleri geçtiğimiz Kasım ayındaki tarihi zirvelerinden oldukça uzakta seyretmeye başladı. Bitcoin 69 bin dolar Ethereum ise 4865 doları görmüştü.



Düşüşleri tetikleyen sebepler



ABD ENFLASYONU HER ŞEYİ TETİKLİYOR



ABD’de enflasyonun 40 yılın üzerine çıkması ve yüzde 8.6’ya ulaşması piyasalarda beklentileri artırdı. ABD Merkez Bankası Fed’in daha yüksek faiz artırımları piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD ve Avrupa ekonomisinde kısa dönemde alınan enflasyonu dindirmeye yönelik adımlar henüz etkisini göstermedi. ABD’de enflasyon yüzde 8.6 seviyesindeyken faiz sadece yüzde 1 seviyesinde. Başka bir deyişle, Fed faizi artırdığını ve sözlü yönlendirmelerde bulunduğunu açıklasa da reel faiz yüzde 7.6 geride bulunuyor.

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İŞSİZLİK DE DENGESİZ SEYREDİYOR



ABD ekonomisinde işsizlik oranları da dengesini kaybetmeye başladı. Olumsuz gelen veriler resesyon ihtimallerini artırırken Fed’in faiz ve bilanço daraltma dışında yaptığı sözlü yönlendirmeler piyasalar tarafından net olarak algılanmak istenmiyor.



ABD BORSALARI DA ÇÖKÜŞTE



ABD borsaları da büyük düşüşler yaşamaya başladı. Dow Jones endeksi son işlem gününde yüzde 2.73 oranında düşüşle 31 bin 392 puan, S&P 500 endeksi yüzde 2.91 oranında düşüşle 3900 puan, Nasdaq ise yüzde 1.68 oranında düşüşle 150.19 puan seviyesinde işlem gördü.



ABD VERİLERİ ALTINI DA DESTEKLEMEYE BAŞLADI



ABD’den kötü gelen veriler sonrasında yatırımcılar dolar yerine altını tercih etmeye başladı. Bir süredir ons altın 1850 dolar seviyelerine sıkışmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü ons altın 1882 dolar seviyesine kadar hızlı yükseliş göstermişti. Bu da paranın döviz ve kripto yerine altına kaydığını gösteriyor. Altın fiyatları riskli dönemlerde yükseliş hareketi gösterir ve yatırımcılar kendilerini enflasyona karşı altın alarak korumayı tercih eder.

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SOĞUK CÜZDANLARDAN ÇIKIŞ YAŞANIYOR

Uzun süredir kullanılmayan hesaplardan çıkış yapılması ve satılması nedeniyle de gerilemeler hız kazanıyor. Son dönemde soğuk cüzdanlardan balinalar büyük miktarlarda Bitcoin çıkışı gerçekleştirdi.

EKONOMİST STEVE HANKE: ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRECEK



John Hopkins Üniversitesi ekonomi profesörlerinden Steve Hanke, yükselen enflasyon nedeniyle ABD ekonomisinin yakında resesyona gireceğini söyledi.

ABD ekonomisi için resesyon ihtimalinin yüzde 65 oranında olduğunu söyleyen Hanke, mevcut durumdan Fed'in sorumlu olduğunu, koronavirüs pandemisi sürecinde halka dağıtılan bedava paraların önlemlerinin hatalı yönetildiğini belirtti.



SAYLOR: SATMAYIN BEKLEYİN



Microstrategy CEO’su Michael Saylor’un Bitcoin ve enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını bundan dolayı yatırımcılara hodl etmeye devam etmelerini önerdi. Hodl etmek kripto para piyasalarında elde tutulan varlıkların satılmadan beklenmesi anlamına geliyor.

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FONLAMA ŞİRKETİ TRANSFER VE PARA ÇEKİŞLERİNİ DURDURDU

Kripto para fonlama şirketi Celcius Network, sert düşüş hareketleri nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü piyasa şartlarından dolayı hesaplar arası transferler ve para çekimlerini durdurma kararı aldı. Bitcoin'de Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeyle bu karar alındı.

Şirketten yapılan açıklamada "Varlıkları korumak için adım atarken, likiditede ve operasyonlarımızda istikrarı sağlamak için gerekli eylemleri gerçekleştiriyoruz. Transferlere ve para çekişlere ara verilen bu dönemde müşterilerimiz taahhütlerimiz doğrultusunda ödüllerini, getirilerini çoğaltmaya devam edecekler" denildi.



TEMEL-TEKNİK ANALİZ, UZMAN GÖRÜŞLERİNE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKİYOR



Kripto para borsasında herhangi bir marj aralığı bulunmuyor. Yapılan analizler ise herhangi bir olağanüstü açıklama anında hiçbir şekilde işlemiyor. Çeşitli grafikler de genel anlamda kripto para piyasalarında doğru analizi ortaya çıkarmıyor. Bu nedenle kripto para piyasasında işlem yaparken büyük kayıp ya da kazançlara hazır olunması gerekiyor. Unutulmamalı ki, analistler kendi kurumlarının menfaatlerini gözettiğinden uzun süredir AL pozisyonu yönünde görüşler verse de Kasım 2021’den bu yana herhangi güçlenme görülmedi. Küçük yükseliş adımlarında yatırımcıları etkileyecek görüşler paylaşan analistler nedeniyle milyonlarca yatırımcı paralarını kaybetti. Kripto para yatırımı yaparken dikkatli olunmalı, etki altında kalınarak işlem yapılmamalı.

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BITCOIN YIKILDI



Bitcoin uzun süredir güçsüz seyrine devam ederken bugün 24 bin dolar seviyelerini test etti. Tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 64 geride işlem gören Bitcoin şu sıralar yüzde 6 oranında düşüşle 25 bin 859 dolardan alıcı buluyor.



ETHEREUM’DA TEHLİKE ÇANLARI



Ethereum aşırı sert düşüş grafiği sergilemeye başladı. Tarihi zirvesinden yüzde 72 geride bulunan Ethereum yüzde 7’ye yakın düşüşle 1369 dolar seviyesinde işlem görüyor.



SOLANA SIFIRLANMAYA DOĞRU İLERLİYOR



Bir dönem sosyal medyada pazarlanan ve milyonlarca yatırımcının parasını pula çeviren Solana bitmek üzere. Solana 260 dolar olan tarihi zirvesini gördükten sonra toparlanamadı ve hep düşüş trendini sürdürdü. Ağında oluşan sorunlar da güven ortamını zedeledi ve yatırımcılar hızlıca kaçmaya başladı. Solana tarihi zirvesinden yüzde 89 geride işlem görüyor. Solana yüzde 9 oranında kayıpla 29,36 dolar seviyesinde bulunuyor.

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DOGECOIN EKLEDİĞİ SIFIRI SİLEMİYOR



Dogecoin geçtiğimiz ayki satış dalgasında eklediği sıfırı silemedi. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın spekülatif açıklamalarıyla yön bulmaya çalışsa da artık bu gelişmelerin de fayda etmediği ortamda Dogecoin kayıplarını artırıyor. Dogecoin yüzde 7 oranında düşüşle 0.061 dolardan alıcı buluyor.



SHIBA INU BİR SIFIR DAHA EKLEDİ



Bol sıfırlı kripto para birimi Shiba Inu düşüş dalgasında hanesine bir sıfır daha ekledi. Shiba Inu yüzde 5 oranında düşüşle 0.00000844 dolar seviyesinde işlem görüyor.