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Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Piyasa
Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayında yıllık sanayi üretiminin yüzde 10.8 arttığını açıkladı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK AYNI KALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 azaldı.

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