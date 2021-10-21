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Son dakika... Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Stratejik yatırımlara elverişli şartlar sunuyoruz

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Koronavirüs
Son dakika... Erdoğandan yatırımcılara çağrı: Stratejik yatırımlara elverişli şartlar sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bölgesel Finans Konferası'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde iş dünyasının yanında olduklarını ve kontak kapatma yoluna gitmediklerini söyledi. Erdoğan "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. İhracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Ayrıca ülkemiz iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik" dedi.

İhracatta rekorların kırıldığını belirten Erdoğan, stratejik yatırımlar için Türkiye'nin elverişli şartlar sunduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferası'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

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Konferansa yurt dışından iştirak eden iş dünyasının mümtaz mensuplarına ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Konferansın ülkelerimiz için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele ediyoruz. Geçen seninin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini gösteriyor.

"GIDA VE EMTİA FİYATLARI DÜNYA ÇAPINDA SON 10 YILIN REKORUNU KIRMIŞTIR"

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Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

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"İŞ DÜNYAMIZA SAĞLADIĞIMIZ DESTEK VE TEŞVİKLERLE ONLARIN YANINDA OLDUK"

Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçilerimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık. 2020 yılında yüzde 1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik.

"2021'İ YÜZDE 9'LUK BİR BÜYÜME İLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

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Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken hamdolsun bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.

"TÜRKİYE'YE OLAN BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAMAKTA KARARLIYIZ"

Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisinin de arttığını görüyoruz. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi nitelikli reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye'ye olan bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız.

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"ÜLKEMİZ ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN OLDUKÇA CAZİP BİR MEVZUATA SAHİPTİR"

İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında tamamlayacağız. Ayrıca ülkemiz iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor.

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Sanayileşme yanında alt yapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimizle yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açıyor. Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayiinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Siz kıymetli misafirlerimizin ve yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.

Yatırım süreçlerinizin başından sonuna kadar ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyorum.

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