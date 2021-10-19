Bakan Muş açıkladı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Türkiye'nin ihracatı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Muş Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını belirtti.

Bu rakamın 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0.43 olduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

EYLÜLDE REKOR

Eylül ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30’luk artışla Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyar dolar seviyesini aşmıştı. Son 12 aylık ihracat da 212.2 milyar dolarla yıl sonu orta vadeli program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıkmıştı.