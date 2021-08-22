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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.08.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pansiyonlarımıza 5872 destek personeli alınacak

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pansiyonlarımıza 5872 destek personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrenciler için aşçı ve yardımcılarının işe alınacağını açıkladı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla fotoğraf molası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla fotoğraf molası

Twitter'dan yaptığı açıklama ile detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci pansiyonlarında personel sayısının artırılacağını söyledi.

Erdoğan toplamda 5872 kişinin işe alınacağını belirtti.

 

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