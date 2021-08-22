Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pansiyonlarımıza 5872 destek personeli alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrenciler için aşçı ve yardımcılarının işe alınacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 22, 2021
Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.
Twitter'dan yaptığı açıklama ile detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci pansiyonlarında personel sayısının artırılacağını söyledi.
Erdoğan toplamda 5872 kişinin işe alınacağını belirtti.