Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pansiyonlarımıza 5872 destek personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrenciler için aşçı ve yardımcılarının işe alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.



Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.