Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla fotoğraf molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti. Güzergahında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı’nın koruma ekibi de çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oyuncak alan çocuklar o anları, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptük, bize harçlık ve oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amca’ya selamlarımı gönderiyorum” diye anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Vahdettin Köşkü’nden Kısıklı’daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy’deki bir restoranda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, çay içti.

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