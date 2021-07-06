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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.07.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance'a bir şok daha! Barclays ödeme yapmayı durdurdu

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Son dakika... Binance'a bir şok daha! Barclays ödeme yapmayı durdurdu

Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a karşı olarak İngiliz banka Barclays, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.

Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor. 

BINANCE: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı  olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.

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