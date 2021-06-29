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Ekonomi
Haber Giriş: 29.06.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance'e bir şok daha! İşlemler durduruldu, açıklama geldi

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Son dakika... Binance'e bir şok daha! İşlemler durduruldu, açıklama geldi

Kripto para borsası Binance'e İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) tarafından ülkedeki operasyonlarını durdurması istenmiş ve çarşambaya kadar süre verilmişti. Bu kez Binance üzerinden Faster Payments’la işlem yapılamadığı duyuruldu.

Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kripto para borsası Binance'in ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istemişti. Yasaklama kararı sonrası kullanıcılar bir engelle daha karşılaştı. Problem yaşayan kullanıcılar Binance üzerinden Faster Payments’la para çekme ve yatırma işlemi yapılamadığı fark edildi.

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BAKIM İÇİN ASKIYA ALINDI

Financial Times haberine göre Binance hızlı ödeme sistemini askıya aldı. Faster Payments olarak bilinen sistemde yaşanan problemle ilgili ise "bakım için askıya alındığı" açıklandı.

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Binance, kesintinin ne kadar süreceğini söylemedi ve durum hakkında hemen açıklama yapmayı reddetti. Binance'in web sitesi, müşterilerin banka kartlarını kullanarak hala para taşıyabileceklerini söylese de, Faster Payments'a erişimin olmaması, İngiltere müşterilerinin borsadan doğrudan banka hesaplarına para taşıma işini önemli ölçüde engelledi.

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ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Binance geçen haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamaya göre kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak. Kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanındı.

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GEÇMİŞTE DE SORUN YAŞAMIŞTI

BlockCyripto’ya göre, dünyanın en büyük dijital varlık şirketi olan Binance, geçtiğimiz ay tam 1,5 trilyon dolarlık finansal işlem gerçekleştirdi. Binance geçmişte, Japonya ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkedeki regülatörlerle çeşitli yasal sorunlar yaşamıştı.

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