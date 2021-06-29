Binance yeni Thodex olur mu? Uzman isimler uyardı

Geçtiğimiz hafta Çin’in kripto para madenciliğine yasak getirmesiyle kripto para birimleri Bitcoin önderliğinde sert gerilerken, yeni bir gelişme dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak bilinen Binance tarafında yaşandı.

Önceki gün İngiltere'nin Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance’tan İngiltere'deki operasyonlarını durdurmasını istemesinin ardından; Binance bugün yaptığı açıklama ile Kanada Ontario'da faaliyetine son vereceğini duyurdu.

İngiltere Binance’a çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanırken; Binance, Ontario'daki kullanıcıların pozisyonlarını 31 Aralık 2021'e kadar kapatma çağrısı yaptı.

Kripto para birimleri Binance tarafında yaşanan bu gelişmelerden ilk tepki olarak etkilenmezken; uzmanlar bu sürecin uzaması halinde kripto para birimlerinin fiyatları üzerinde dalgalanmalar görülebileceğini belirtti. Uzman isimler ayrıca, Binance’ın büyük bir işlem hacmine sahip olması sebebiyle Thodex benzeri bir sıkıntı olmayacağını belirtirken; Binance üzerinden işlem yapamayan yatırımcıları, riskli kripto para borsalarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para dünyasında yaşanan son gelişmeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Binance’ın İngiltere ve Kanada’daki operasyonlarını durmasında kritik bir durum olduğunu belirtirken, "Bu hadiseye Çin’deki yasaklamalar gibi bakmamamız gerekiyor. Çünkü oradaki yasaklamalar madenciliğe karşı ciddi bir yasaklama ve bu da Bitcoin’in üretim hızını durduruyor. Şu an Bitcoin 22 ayın üretim hızı açısından en düşük noktasında… Bu aslında kripto paralara daha büyük zarar veriyor" şeklinde ekledi. Kurtuluş değerlendirmelerine şöyle devam etti:

YASAKLAMA DEĞİL, YASALLAŞTIRMA VAR

Aslında burada yasaklama değil, yasallaştırma var. Bu tarz sistem dışı finansal kurumlar belli bir ebada ulaşınca görüşmeler yapıyorlar. Dolayısıyla piyasalar bu duruma yasaklama değil de yasallaştırma gibi baktığı için çok büyük bir etki görmüyoruz. Ancak bu durum uzun sürerse o zaman sıkıntılara yol açabilir. O zaman gerçekten yasaklama gibi bir fonksiyona dönüşür.

Singapur Merkez Bankası, devletlerin kripto paralarıyla ilgili bir oluşumuna katıldı, diğerleri de katılıyor. Bu düzenlemeler zaten olacaktı, olgunlaşması bekleniyordu. Kara para, terör finansmanı gibi durumlarda bu düzenlemelerin buna sınırlandırılması da önemli. Kripto paraların olması, buradaki müşteri tanı süreçlerinin oturmamış olmasına rağmen, bunlarla ilgili demiyor. “Ben, kara para ve terör finansmanına karşıyım” diyor. Bu aksi ile kanıtlı dersek öbür kısımla ilgili olan taraflarda bir problem yok anlamına geliyor. Ben İngiltere ve Kanada’daki operasyonların durmasını böyle okuyorum. Yani bir yasaklama değil, yasallaştırma çalışması bu.

BİNANCE’DA THODEX BENZERİ BİR SIKINTI OLMAYACAKTIR

Piyasalarda kısa vadede şöyle bir sorun oluşabilir. Yatırımcı İngiltere’de daha riskli borsalara kayabilir. Bu da yatırımcının tasarruflarının korunması anlamında sıkıntı oluşturabilir. Çünkü parasını çekemeyecek; çekemeyeceği içinde kısa vade bu çözümlenene kadar, yani bu da 5-6 aylık bir süreci kapsayabilir. O arada yatırımcı daha riskli borsalara giderse, onlarda da Thodex tarzı durumları görebiliriz. O tarz borsalar her zaman için risktir.

Binance’da 1.5 trilyon dolarlık bir işlem hacminden bahsediliyor, Binance’da Thodex benzeri bir sıkıntı olmayacaktır.

Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz ise şöyle açıkladı:

Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ile birlikte yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'nin Finansal Yürütme Otoritesi (FCA)’nın kripto para borsası Binance'den İngiltere'deki operasyonlarını durdurmasını istemesi piyasada yaşanan hareketli dönemi etkileyebilir. FCA'in bu girişimi, dünyada birçok ülkenin kripto para borsaları ile düzenleyici kurumların, politikalar geliştirdiği bir zamana denk gelmesi diğer borsalarıda yakında ilgilendirebilir.

FCA KRİPTO VARLIKLARI KONTROL ALTINDA TUTMAYI PLANLIYOR

İngiltere’deki kullanıcılar verilen bu kararda halen FCA'in düzenleme alanına girmediği için kripto para birimlerini alıp satmakta Binance'i kullanabilecek olmaları, aynı zamanda İnternet sitesinde işlemlerin devam edeceği söyleniyor. Binance için alınan bu karar çerçevesinde şirket sözcüsü, Binance Markets Limited'in Binance'ten ayrı bir şirket olduğunu, bu sebeple Binance'in faaliyetlerini etkilemediğini açıkladı.

FCA, almış olduğu kararda kripto para birimlerine düzenleme getirmese de kripto varlıkları kontrol altında tutmayı planlıyor. Bu karar ile ortaya çıkacak olan durum, şirketlerin reklam verebilmesi ve bu ürünleri satabilmek için İngiltere'den izin alması gerekecek. İngiltere'de Binance'in kullanıcıları açısından Binance hizmetlerini ve bitcoinin değerinin düşeceği, yükseleceği yönünde iddiaya girmek için kullanamayacağı anlamına gelmektedir.

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