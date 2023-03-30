Son dakika... Bakan Kurum: Tüm kültürel varlıkları yeniden ayağa kaldıracağız

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Yeni konutlara ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Şehirlerle iç içe, şeffaf, vatandaş, esnaf, muhtarla öngörü ve fikirlerini aldığımız çalışma yürütüyoruz. Hatay'da toplamda 216 bini merkezlerde olmak üzere 34 bini köyde toplamda 250 bin konutun yapım sürecini Hatay'da başlatmış bulunuyoruz. 11 ilimizde afet bölgelerinde köy, il, ilçe merkezlerinde 67 bin konutun yapım sürecini başlatmış olduk. TOKİ koordinasyonunda süreci yürütüyoruz.

Nisan-Mayıs ayı içinde ihalesini yapacağımız konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Köy, il ve ilçe merkezlerinde. Hatay merkezde 60 bin konutun ihalesini Nisan-Mayıs içinde yapacağız. Ardından 650 bin konutu etaplar halinde gerek şehrin içinde, gerekse şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda yapım sürecini yürütüyor olacağız.

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Şehrin ihtiyaçlarını içine alacak anlayışla bilimin ışığında burada tüm şehrin dinamikleriyle görüştük, fikir ve önerilerini aldık. Yeniden Ulucami'mizi, Habibi Neccar Camimizi inşa sürecini yürütüyor olacağız ki bu noktada merkezle alakalı masterplan çalışması yürütüyoruz. Tüm kültürel varlıkları yeniden ayağa kaldıracağız. Bu anlayış içinde Roma dönemine ait köprüleri dahi yeniden inşa edecek, yeniden ayağa kaldıracak, Hatay'ımızı yeniden yükseltecek çalışmaları yürütüyoruz. 20 yılda olduğu gibi aynı sözleri tutma anlayışıyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu çalışmaları yapıyoruz.