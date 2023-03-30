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Son dakika... Selçuk Bayraktar: Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

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#Kızılelma#Selçuk Bayraktar#Test
Son dakika... Selçuk Bayraktar: Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 17:32

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ın orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla geçtiğini açıkladı. Bayraktar, Kızılelma'nın 2024 yılında seri üretime başlayacağının da müjdesini verdi.

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Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla mili ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı gökyüzünde testlere başarıyla devam ediyor. Test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi de başarıyla tamamlandı.

ÜÇÜNCÜ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayraktar KIZILELMA’nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar KIZILELMA 20.000 feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar KIZILELMA'yı gökyüzünde izledi.

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Son dakika... Selçuk Bayraktar: Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

“2024’TE SERİ ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ”

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, testin başarıyla tamamlanmasından ardından uçuşa dair açıklamalarda bulundu: “Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024’ün başında KIZILELMA’nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA’sı olacak Bayraktar TB3’ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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“BAYRAKTAR TB3 VE KIZILELMA TEKNOFEST’TE”

Selçuk Bayraktar, tüm Türkiye’yi TEKNOFEST’e davet etti: “Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA inşallah İstanbul’da 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST’te milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çaptığı yere Milli Teknoloji Hamlesi’nin merkezi olan TEKNOFEST’e, İstanbul’a, Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.”

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REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar’ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 23 Ocak 2022 tarihinde ikinci uçuşuyla Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rolü olacak.

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Son dakika... Selçuk Bayraktar: Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Bayraktar KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

HARP SAHASINDA DENGELER DEĞİŞECEK

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye’nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

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BAYKAR 2023’E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Son dakika... Selçuk Bayraktar: Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

İHRACAT REKORU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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#Kızılelma#Selçuk Bayraktar#Test

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