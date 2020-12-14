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Ekonomi
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Amazon Türkiye'ye verilen ceza kesinleşti

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Son dakika... Amazon Türkiye'ye verilen ceza kesinleşti
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Türkiye’deki verileri ABD’ye aktardığı gerekçesiyle 1 milyon 200 bin liralık para cezası kesilen Amazon’un itirazı, bilirkişi raporuyla da kesinleşti

Sabah'ın haberine göre dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un Türkiye yapılanmasına yönelik verilen adli para cezası kesinleşti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Türkiye'deki müşterilerinin kişisel verilerini ABD'ye aktardığı tespit edilen şirkete 1 milyon 200 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmıştı. Karara itiraz eden Amazon yetkililerinin İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurmasının ardından kişisel verilerin paylaşımı noktasında gerçekler ortaya çıktı.

Sulh Ceza Hâkimliği'nce ele alınan dosya incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, KVKK'nın teknik anlamda tespitlerinde bir kabahat veya hatanın bulunmadığı ve idari para cezasının ölçülü ve adil olduğu şeklinde bir rapor sundu. Hâkimlik rapor sonrası Amazon'un KVKK tarafından Amazon'a kesilen 1 milyon 200 bin liralık cezanın iptaline ilişkin taleplerini reddetti.

 

 

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