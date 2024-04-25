×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
BORSA DÖVÄ°Z ALTIN VÄ°OP&VARANT ANALÄ°Z KOBÄ° KRÄ°PTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara faizi yükseltti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Merkez BankasÄ±#Zorunlu KarÅŸÄ±lÄ±k#Faiz
Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara faizi yÃ¼kseltti
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 14:26

TCMB, TL zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara uygulanacak faiz oranÄ±nÄ± yÃ¼kseltti.

Haberin DevamÄ±

Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

Parasal aktarÄ±m mekanizmasÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, TÃ¼rk lirasÄ± mevduat payÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve kur korumalÄ± mevduattan TÃ¼rk lirasÄ± mevduata geÃ§iÅŸin desteklenmesi amacÄ±yla, belirlenen koÅŸullarÄ± saÄŸlayan bankalarÄ±n TÃ¼rk lirasÄ± mevduat ve kur korumalÄ± mevduat hesaplarÄ± (KKM) iÃ§in tesis edilen zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±na faiz uygulamasÄ± 5 Åžubat 2024 tarihinde duyurulmuÅŸtu.Â 

SÃ¶z konusu uygulamada;Â 

  • KKM iÃ§in tesis edilmesi gereken zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k tutarÄ±na yenileme ve TLâ€™ye geÃ§iÅŸ oranÄ± seviyesine gÃ¶re uygulanan faiz oranÄ± Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n politika faiz oranÄ±nÄ±n %60â€™Ä± olarak belirlenmesine,Â 
  • TL mevduat iÃ§in tesis edilmesi gereken zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k tutarÄ±na TLâ€™ye geÃ§iÅŸ oranÄ± seviyesine gÃ¶re uygulanan faiz oranÄ± Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n politika faiz oranÄ±nÄ±n %80â€™i olarak belirlenmesine karar verilmiÅŸtir.Â
    Gözden KaçmasÄ±nMerkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Merkez BankasÄ±#Zorunlu KarÅŸÄ±lÄ±k#Faiz

BAKMADAN GEÇME!