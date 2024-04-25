Merkez BankasÄ± zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara faizi yÃ¼kseltti

Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 14:26
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TCMB, TL zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara uygulanacak faiz oranÄ±nÄ± yÃ¼kseltti.
Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:
Parasal aktarÄ±m mekanizmasÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, TÃ¼rk lirasÄ± mevduat payÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve kur korumalÄ± mevduattan TÃ¼rk lirasÄ± mevduata geÃ§iÅŸin desteklenmesi amacÄ±yla, belirlenen koÅŸullarÄ± saÄŸlayan bankalarÄ±n TÃ¼rk lirasÄ± mevduat ve kur korumalÄ± mevduat hesaplarÄ± (KKM) iÃ§in tesis edilen zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±na faiz uygulamasÄ± 5 Åžubat 2024 tarihinde duyurulmuÅŸtu.Â
SÃ¶z konusu uygulamada;Â
- KKM iÃ§in tesis edilmesi gereken zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k tutarÄ±na yenileme ve TLâ€™ye geÃ§iÅŸ oranÄ± seviyesine gÃ¶re uygulanan faiz oranÄ± Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n politika faiz oranÄ±nÄ±n %60â€™Ä± olarak belirlenmesine,Â
- TL mevduat iÃ§in tesis edilmesi gereken zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k tutarÄ±na TLâ€™ye geÃ§iÅŸ oranÄ± seviyesine gÃ¶re uygulanan faiz oranÄ± Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n politika faiz oranÄ±nÄ±n %80â€™i olarak belirlenmesine karar verilmiÅŸtir.Â