Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor?

Küresel piyasalar ABD'nin alacağı aksiyonları bekliyor. Fed'in faiz artırıp tahvil alımlarını azaltması beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın 1800 dolar psikolojik sınırı etrafında işlem görürken dar bantta hareketini devam ettiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole'de yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımı konusunda ipucu vermesi beklenirken ons altın yüzde 0.20 oranında düşüşle 1787 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 1786 doları, en yüksek de 1792 doları gören ons altına ilişkin olarak analistler kritik destek noktasını 1773 dolar olarak gösterdi. Analistler1773 doların kırılması halinde sırasıyla 1756 ve 1739 dolar desteklerinin çalışabileceğini belirtti.

GRAM ALTIN DAR BANTA SIKIŞTI

Gram altın fiyatları da yurtiçinde düşen dolar kuru ve ons altındaki gerilemenin etkisiyle bir miktar değer kaybetti. Gram altın gün içinde en düşük 480.9 lira, en yüksek 483.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:20 itibariyle gram altın 481.3 liradan alıcı buluyor.

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