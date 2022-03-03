Savaş piyasalara yansıdı! Petrol 9 yılın zirvesinde... Altın sakin seyirde, işte son fiyatlar

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Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa odaklanırken piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Ülkeler Rusya’ya karşı hem askeri hem de finansal olarak cephe almasına karşın Rusya ilerleyişini durdurmuyor. Kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla Kiev’i ele geçirmek isteyen Rusya ekonomisi ağır yara aldı.

Birçok ekonomik yaptırımla karşılaşan ve ekonomik anlamda yalnızlaştırılan Rusya’nın yeni hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.

BANKALARIN VARLIKLARI DONDURULUYOR

Rus bankalarının varlıkları dondurulmaya başlandı. Sberbank, AB’deki faaliyetlerine son verirken 7 Rus bankası swift sisteminden de çıkarıldı. Böylece Rusya’nın yurt dışıyla para alışverişini yapmakta büyük zorluklar çekecek.

OLİGARKLARIN MALLARINA EL KONMAYA BAŞLANDI

Rus oligarkların mal varlıklarına el konulmaya başlandı. Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen oligarklar ise mallarını tarafsız ülkelere kaçırmanın telaşına düştü. Bazı oligarklar yat ve teknelerini Maldivler’e kaçırmaya başladığı iddia ediliyor.

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RUBLE ERİDİ

Rus rublesi savaşından başından bu yana değer kaybetmeye devam ediyor. Ruble bugün dolar karşısında yüzde 9 oranında değer kaybetti ve 106 seviyesinde işlem görüyor. Başka bir deyişle 1 dolar ile 106 adet Ruble alınabiliyor. Ruble sermaye kontrolleri kapsamında da büyük değer kaybı yaşadı.

DOLAR VE EURO’DA HAREKETLİ SEYREDİYOR

Savaş ortamından etkilenen rezerv para birimlerinden dolar ve euro yükseliş gösterdi. Dolar 14.05 lira, euro ise 15.66 liradan işlem görüyor. Sterlin ise 18.93 liradan alıcı buluyor.

PETROL YİNE YÜKSELİŞTE

Tüm dünyayı ilgilendiren petrol fiyatları ise yükselişini sürdürüyor. Hem Rusya’dan petrol almaya çekinilmesi, petrol alınsa da ücretinin nasıl ödeneceği bilinmezken savaş durumlarında petrolün güç kazanması kaçınılmaz oluyor. Enerji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Rusya, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderse de dünya genelinde petrole ilişkin sorunlar yaşanıyor. ABD bu durumun önüne geçebilmek için stratejik olan petrol rezervlerini kullanıma açtı. Ancak petrolde yine de beklenen yavaşlama görülmedi. Petrol 118 doları aşkın fiyatıyla 9 yılın zirvesinde işlem görüyor.

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ALTINA TALEP ARTIYOR

Altına fiyatları da savaş ortamından besleniyor. Elinde nakit tutmak istemeyen ve savaş ortamında yükseliş gösteren ons altın 1922 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell’ın dün yaptığı faiz artırımının büyük ihtimalle Mart ayında gerçekleşeceği açıklamasıyla altındaki hızlı yükseliş biraz duruldu. Fed yüksek enflasyonla mücadele için faizi artırmayı hedeflese de yapacağı ilk faiz artırımları yine negatif reel faiz olacağından altın için ilk etapta etkili olması bekleniyor.

GRAM ALTIN DA HAREKETLİ SEYREDİYOR

Ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Gram altın gün içinde en düşük 865 lira, en yüksek 873.8 lira seviyesini görüyor. Şu saatlerde gram altın 869 liradan alıcı buluyor.

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KRİPTO PARALARA YÖNELİM ARTTI

Rusya ve Ukrayna’da paraya erişmenin zor olması, bankaların kısıtlı saatlerde çalışması, ATM’lerde para bulunmaması, alışverişlerin sadece nakit olarak gerçekleşmesi nedeniyle kripto paralara yönelim arttı. Rusya’nın sermaye kontrolü uygulaması, swift sisteminden uzaklaştırılması gibi nedenlerden dolayı ülkeye para giriş ve çıkışını alternatif olarak kripto paralarla yapmaya başlaması lider kripto para birimi Bitcoin’i güçlendirdi. Rusya ve Ukrayna bölgesinde kripto paralarla yapılan işlemlerin sayısı da savaşla birlikte artmaya başladı.

Gözden Kaçmasın Ateş altında yaşamak Haberi Görüntüle

Bitcoin bu gelişmeyle birlikte 38 bin dolardan 45 bin dolara kadar yükseliş gösterdi. 45 bin dolar baremini aşmakta zorluk çekse de gün içinde yükseliş denemeleri görülebiliyor. Bitcoin tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 30 oranında geride işlem görüyor. Şu sıralar Bitcoin hafif düşüşle 43 bin 452 dolardan alıcı buluyor.

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ETHEREUM YİNE 3 BİN DOLARIN ALTINDA

Bir süredir toparlanma grafiği çizemeyen Ethereum yine düşüş trendine geçti. Ethereum dün 3 bin doları aşmış ve yatırımcılarını umutlandırmıştı. Bugün ise yüzde 3 oranında düşüşle 2900 dolar seviyesinden işlem görüyor.