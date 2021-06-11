MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriResmen duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek
GeriEkonomi Resmen duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Resmen duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Resmen duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek

AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına onay verdi. AB Konseyi, üye ülkelerin "AB Dijital COVID Sertifikası" adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.
Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak.

Hangi şartlarda paranız iade edilecek Herkesi ilgilendiriyor... Yeni kurallara dikkat
Hangi şartlarda paranız iade edilecek? Herkesi ilgilendiriyor... Yeni kurallara dikkat

Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Dijital Aşı Sertifikası’na dair her şey
Dijital Aşı Sertifikası’na dair her şey

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda. Söz konusu düzenleme hafta içinde Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı. Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İsviçree, haziran sonu aşı sertifikası uygulamasına başlıyor
İsviçre'e, haziran sonu aşı sertifikası uygulamasına başlıyor
Türkiye ve Yunanistan dünyaya duyurdu: Anlaşma tamamlandı
Türkiye ve Yunanistan dünyaya duyurdu: Anlaşma tamamlandı
AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı Kısıtlamalar kalkıyor
AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı! Kısıtlamalar kalkıyor
Türkiye ve Sırbistan aşı sertifikası uygulamasına geçiyor
Türkiye ve Sırbistan aşı sertifikası uygulamasına geçiyor
Koronavirüste gizli tehlike: Sahte aşı ve test sertifikası pazarı büyüyor
Koronavirüste gizli tehlike: Sahte aşı ve test sertifikası pazarı büyüyor!

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi