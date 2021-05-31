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Dünya
Haber Giriş: 31.05.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye ve Yunanistan dünyaya duyurdu: Anlaşma tamamlandı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dendias, 'Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Ev sahibi ülke adına ilk açıklamayı yapan Dendias, 'Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık' dedi.

Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, 'Bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır' dedi

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Yunanistan paylaşımı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan paylaşımı

Siyasi ve askeri diyaloğun tüm kanallarda devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız' dedi.

Çavuşoğlu 'Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor' demişti.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine giden Çavuşoğlu, buradan başkent Atina’ya geçmişti.

Başbakan Miçotakis ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelmişti.

 

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