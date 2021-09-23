Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye varOktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var#TEKNOFEST 2021
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçenin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldıBakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldı#Olimpiyatlar
Otomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandıOtomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandı#Ordu
Avustralyada aşı eyleminde gözaltı sayısı 369a çıktıAvustralya'da aşı eyleminde gözaltı sayısı 369'a çıktı#Avustralya
Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26ncı yılında anılıyorSahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26'ncı yılında anılıyor#Zeki Müren
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyorPınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor#Karşıyaka
TOGG Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk olduTOGG Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu#TOGG
İsrailde ABD tedirginliği Netanyahu dönemi hedefe konduİsrail'de ABD tedirginliği! Netanyahu dönemi hedefe kondu#İsrail
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
HABERLEREkonomi Haberleri

Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

#TEKNOFEST 2021#Fuat Oktay#Selçuk Bayraktar
Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'e yaptığı ziyarette, "Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni konseptler geliştiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak "Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz." dedi.

Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Oktay'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik etti.

Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak

İlgili Haber:Teknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans seviyesinde 200 binden fazla kişinin katıldığını belirten Oktay, "Bu festival, teknoloji festivali. Yani burası, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bugününü değil geleceğini konuşuyor." dedi.

Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

"SELÇUK ABİLERİNİ GÖRÜNCE HER ŞEYİ UNUUYORLAR"

Oktay, organizasyonu düzenleyen T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile emeği geçenleri tebrik ederek "Muhteşem bir iş çıkardılar. Gençleri görüyorum, Selçuk abilerini görünce her şeyi unutuyorlar ve hepsi mühendis olmak, bir şeyler geliştirmek, mucit olmak istiyor. Bu sevgiyi aşılamak kolay bir şey değil. 15-20 yıl öncesindeki Türkiye'den bugün geldiğimiz aşamada hamdolsun kendisine güveni olan gençlerimiz ve bir Türkiye manzarası var." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
TOGG, ihracat, yerli aşı, yazılım hamlesi... Bakan Varanktan Hurriyet.com.trye özel açıklamalar

İlgili Haber:TOGG, ihracat, yerli aşı, yazılım hamlesi... Bakan Varank'tan Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta söylediği "Ufukta büyük ve güçlü Türkiye silüeti gözüktü." sözlerini hatırlatan Oktay, "O silüetin ne olduğunu görmek isteyenler, bu festivale gelirse çok net şekilde görür. Bu gençlerimiz o silüetin kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var. Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz. Sadece tek bir sektördeki gelişme büyük ve güçlü Türkiye için yeterli değildir. Bunun bilinciyle TEKNOFEST'in de buna odaklandığını görüyorum. Bundan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum."

Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

"İNŞALLAH 2022'DE TB3 GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'i gezerken savunma sanayisinde olduğu gibi eğitim, tarım gibi farklı alanlarda da Türkiye'deki teknolojinin hızla geliştiğini gördüklerini anlattı.

Savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Sadece havada İHA ve SİHA'larla başladığımız çalışmalar, geldiği boyutta sadece Akıncı ile değil, inşallah 2022'de TB3 geliyor. Onun da özelliği biliyorsunuz dik iniş ve kalkışa odaklanması. TCG Anadolu'da da yine yeni bir konsepti hayata geçirecek bir Türkiye var." dedi.

Haberin Devamı
TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

Oktay, Türkiye'nin İHA ve SİHA'ların yanında 2023'te kendi savaş uçağını üreterek hücum gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırmayı hedeflediğini anımsatarak, "Bu alanda geliştirilen ürün ve teknolojileri çok net görüyoruz. Bunların inşallah daha da gelişeceğini görüyoruz ama havada elde ettiğimiz bu üstünlüğü karada, denizde ve deniz altında da bütün gücümüzle var olacağımızı çok net şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var

"TEK YÜREK OLMUŞ BİR TÜRKİYE GÖRÜYORUZ" 

TEKNOFEST'te ilkokuldan itibaren bu hedeflere odaklanmış ve inanmış gençleri gördüklerini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Bu projeleri bugüne kadar geliştirmiş büyükleri ile bütünleşmiş, takım olmuş, tek yürek olmuş bir gençlik görüyoruz. Bizi memnun eden bu, Türkiye'nin geleceğini görüyoruz. 200 bin yarışmacının 36 farklı sektörde faaliyet gösterdiği bu TEKNOFEST'ten çok daha güzel şeyler çıkacak Türkiye için, Türkiye'nin geleceği, kalkınması için."

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

İlgili Haber:İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!

Fuat Oktay, daha sonra TEKNOFEST'e katılan genç yarışmacılarla fotoğraf çektirdi.

"Türkiye'nin geleceğini görüyoruz"
Oktay, savunma sanayi ve askeri alandaki yerlilik oranında yüzde 20'lerden yüzde 75-80'lere gelindiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

İlgili Haberler:

Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaTürk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST 2021#Fuat Oktay#Selçuk Bayraktar