NFT çılgınlığı sürüyor! Rekor gelir mi... Dünyanın gözü bu satışta

NFT çılgınlığı tüm dünyada devam ediyor. Kripto sanatın da başlangıcı kabul edilen bu girişim sonucu rekorlar kırılıyor, dijital sanat çağına hızlı geçiş yapılıyor.

Bu kez dünyanın en ünlü müzayede evlerinden biri Christie's müzayede evinde NFT CryptoPunk'lar satışa çıkıyor. 13 Mayıs'ta satışların yapılacağı dijital koleksiyonda 9 karakter bulunuyor.

2017'DE ÜRETİLDİ

CryptoPunks 2017’de üretildi. 13 Mayıs tarihinde satışa çıkacak NFT'lerin en ucuzu şu anda 40 bin dolar. Tamamı birlikte satılacak koleksiyon, 21. Yüzyıl Akşam Satışı kapsamında alıcılarını bulacak.

Koleksiyon 8-bit, 24x24 pixel eserlerden meydana geliyor. CryptoArt hareketinin başlangıcı olarak görülen bu koleksiyon projenin yaratıcıları ve öncüleri olan Larva Labs'ın izniyle satışa çıkıyor.

9 rare CryptoPunks from @LarvaLabs own collection to star in our 21st Century Evening Sale this May in NY.



All mint numbers under 1k and yes there is a rare Alien! Punks 2, 532, 58, 30, 635, 602, 768, 603, 757 #CryptoPunks



More at: https://t.co/o41OzqP1UB pic.twitter.com/N0blESQdR1 — Christie's (@ChristiesInc) April 8, 2021

1970'lerin Londra punk hareketinden esinlenerek oluşturulan koleksiyonun tamamı ise 10 bin eserden meydana geliyor.

DİJİTAL CÜZDANA TRANSFER EDİLECEK

Müzayede detaylarının yer aldığı Christie's internet sitesinde CryptoPunks satışlarının gerçekleşene kadar Hall ve Watkinson’un dijital cüzdanında kalacağını satış ardından ise müşterinin dijital cüzdanına transfer edeceklerini duyurdu. Satış işlemleri Ethereum blockchain üzerinden kaydedilecek.

EN PAHALI 3 NFT SATIŞI

1. 69,3 milyon dolarlık tüm zamanların rekoru Beeple'ın

ABD'li ünlü sanatçı Beeple, NFT satış rekoruna sahip. Beeple'ın 2007'den beri ürettiği “Everydays – The First 5000 days” (Günlükler – İlk 5 bin gün) adlı eserin satışı 69,3 milyon dolardan gerçekleşti.

Gerçek adı Mike Winkelmann olan Beeple'ın eseri bugüne kadar en pahalıya satılan NFT eser olmuştu. 5 bin eserin birleşiminden oluşan satış yine Christie's'de çevrimiçi yapılan açık artırmada gerçekleştirilmişti.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7 — Christie's (@ChristiesInc) February 16, 2021

2. Cryptopunk #7804 ve #3100 - 15 milyon dolar

CryptoPunk koleksiyon parçalarının ikisi CryptoPunk 7804 adlı pipolu erkek figürü ve CryptoPunk 3100 adlı bandanalı figür satışa 11 Mart tarihinde çıkmıştı.

Tüm zamanların en iyi satışlarından olan eserlerden 7804 toplam 7,57 milyon dolara ve 3100 ise 7,58 milyon dolara satılmıştı.

3. Yine Beeple bu kez video: Crossroad

Dijital sanat platformu Nifty Gateway, yaptığı açıklamada en pahalı NFT videonun satışının gerçekleştiğini duyurmuştu. Satış 24 Şubat tarihinde Twitter üzerinden duyurulmuştu.

Yine Beeple'ın olan bu Crossroad adlı çalışma 6,6 milyon dolardan satılmıştı.

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

