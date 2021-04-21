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Ekonomi
Kübra GENÇ KALABALIK
Haber Giriş: 21.04.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

NFT çılgınlığı sürüyor! Rekor gelir mi... Dünyanın gözü bu satışta

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
NFT çılgınlığı sürüyor! Rekor gelir mi... Dünyanın gözü bu satışta

Dijital tabanlı sanat eserleri olan NFT'lerle ilgili çılgınlık sürüyor. Dudak uçuklatan rakamlara satılan eserler tabloların yerini almaya mı hazırlanıyor sorusu sürerken Christie's müzayede evi yeni NFT müzayedesini duyurdu. Çığır açacak satış olarak nitelendirilen müzayede de yine rekor kırılır mı sorusu akıllara geliyor.

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  • NFT nedir, nasıl kullanılır NFT coin hakkında bilgiler
  • NFT nedir, nasıl kullanılır NFT coin hakkında bilgiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

NFT çılgınlığı tüm dünyada devam ediyor. Kripto sanatın da başlangıcı kabul edilen bu girişim sonucu rekorlar kırılıyor, dijital sanat çağına hızlı geçiş yapılıyor.

NFT bir macera mı
NFT bir macera mı?

Bu kez dünyanın en ünlü müzayede evlerinden biri Christie's müzayede evinde NFT CryptoPunk'lar satışa çıkıyor. 13 Mayıs'ta satışların yapılacağı dijital koleksiyonda 9 karakter bulunuyor.

NFT çılgınlığı sürüyor Rekor gelir mi... Dünyanın gözü bu satışta

2017'DE ÜRETİLDİ

CryptoPunks 2017’de üretildi. 13 Mayıs tarihinde satışa çıkacak NFT'lerin en ucuzu şu anda 40 bin dolar. Tamamı birlikte satılacak koleksiyon, 21. Yüzyıl Akşam Satışı kapsamında alıcılarını bulacak.

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Koleksiyon 8-bit, 24x24 pixel eserlerden meydana geliyor. CryptoArt hareketinin başlangıcı olarak görülen bu koleksiyon projenin yaratıcıları ve öncüleri olan Larva Labs'ın izniyle satışa çıkıyor.

1970'lerin Londra punk hareketinden esinlenerek oluşturulan koleksiyonun tamamı ise 10 bin eserden meydana geliyor. 

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DİJİTAL CÜZDANA TRANSFER EDİLECEK

Müzayede detaylarının yer aldığı Christie's internet sitesinde CryptoPunks satışlarının gerçekleşene kadar Hall ve Watkinson’un dijital cüzdanında kalacağını satış ardından ise müşterinin dijital cüzdanına transfer edeceklerini duyurdu. Satış işlemleri Ethereum blockchain üzerinden kaydedilecek.

EN PAHALI 3 NFT SATIŞI 

1. 69,3 milyon dolarlık tüm zamanların rekoru Beeple'ın

ABD'li ünlü sanatçı Beeple, NFT satış rekoruna sahip. Beeple'ın 2007'den beri ürettiği “Everydays – The First 5000 days” (Günlükler – İlk 5 bin gün) adlı eserin satışı 69,3 milyon dolardan gerçekleşti. 

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Gerçek adı Mike Winkelmann olan Beeple'ın eseri bugüne kadar en pahalıya satılan NFT eser olmuştu. 5 bin eserin birleşiminden oluşan satış yine Christie's'de çevrimiçi yapılan açık artırmada gerçekleştirilmişti. 

2. Cryptopunk #7804 ve #3100 - 15 milyon dolar

CryptoPunk koleksiyon parçalarının ikisi CryptoPunk 7804 adlı pipolu erkek figürü ve CryptoPunk 3100 adlı bandanalı figür satışa 11 Mart tarihinde çıkmıştı. 

Tüm zamanların en iyi satışlarından olan eserlerden 7804 toplam 7,57 milyon dolara ve 3100 ise 7,58 milyon dolara satılmıştı. 

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3. Yine Beeple bu kez video: Crossroad

Dijital sanat platformu Nifty Gateway, yaptığı açıklamada en pahalı NFT videonun satışının gerçekleştiğini duyurmuştu. Satış 24 Şubat tarihinde Twitter üzerinden duyurulmuştu. 

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Yine Beeple'ın olan bu Crossroad adlı çalışma 6,6 milyon dolardan satılmıştı. 

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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