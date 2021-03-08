Sina Estavi kimdir? Twitter'ın sahibi Jack Dorsey'in ilk tweetini 2,5 milyon dolara satın aldı!

Sina Estavi, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'sudur.

Jack Dorsey'in, Valuables BY Cent sistemi üzerinden ilk tweetini satışa çıkarmasının ardından açık artırma usulüyle teklifler geldi. En yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi.

Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, haliyle profiline yüzlerce ziyaret aldı. Türkçe Tweetler de paylaşan Sina Estavi bir Twitter kullanıcısının "Sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusunu yöneltmesi üzerine duruma açıklk getirdi. Sina Estavi, soruyu soran Twitter kullanıcısına "Aslen Türk'üm." yanıtını verdi. Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte Tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.