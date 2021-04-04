NFT nedir, nasıl kullanılır? NFT coin hakkında bilgiler
NFT gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasının getirdiği yenilikler arasında yer alan NFT, bir manada dijital tasdik anlamında kullanılmaktadır. Peki, NFT nedir? İşte yeni popüler teknoloji NFT hakkında merak edilenler
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NFT ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yeni popüler teknoloji NFT, herhangi bir dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine, bir anlamda tapulanmasına olanak sağlıyor. Non-fungible tokens (değiştirilemez jetonlar) anlamına gelen NFT, bitcoin gibi blockchain altyapısını kullanıyor. İnternette gördüğümüz dijital eserler, videolar, fotoğraflar, hatta tweet’ler tek hale geliyor ve açık arttırmalarda alınıp satılabiliyor.
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NFT NEDİR?
NFT, blockchain (ya da blok zinciri) teknolojisini kullanarak doğrulanmış bir tür varlık. Blockchain teknolojisi, bir ağ oluşturan bilgisayarların çeşitli alışverişlerin kaydını tutması ve alıcılara hakikilik ve sahiplik kanıtları sunması anlamına geliyor. NFT'yi Bitcoin ya da Ether gibi kısaca kripto para olarak adlandırılan diğer blockchain temelli varlıklardan en önemli özellik, NFT’lerin eşit değer karşılığında başka NFT’lerle değiş tokuş edilmesinin ya da daha küçük değerlere ayrılmasının yani bozdurulmasının mümkün olmaması.
Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokenı olabilir. Bu tokenlar, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.
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Değiştirilemez tokenlar rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturuluyorlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirtaç standarlarını yayınladılar.
Değiştirilemez Tokenların başlıca üç özelliği vardır.
Bölünemez
Yıkılmaz
Doğrulanabilir
Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.