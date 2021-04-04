NFT nedir, nasıl kullanılır? NFT coin hakkında bilgiler

NFT NEDİR? NFT, blockchain (ya da blok zinciri) teknolojisini kullanarak doğrulanmış bir tür varlık. Blockchain teknolojisi, bir ağ oluşturan bilgisayarların çeşitli alışverişlerin kaydını tutması ve alıcılara hakikilik ve sahiplik kanıtları sunması anlamına geliyor. NFT'yi Bitcoin ya da Ether gibi kısaca kripto para olarak adlandırılan diğer blockchain temelli varlıklardan en önemli özellik, NFT’lerin eşit değer karşılığında başka NFT’lerle değiş tokuş edilmesinin ya da daha küçük değerlere ayrılmasının yani bozdurulmasının mümkün olmaması.



Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokenı olabilir. Bu tokenlar, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.



