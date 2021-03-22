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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.03.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

NFT çılgınlığı hız kesmiyor: Robot Sophia tarihe geçti

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NFT çılgınlığı hız kesmiyor: Robot Sophia tarihe geçti

Son dönemde milyon dolarlık satışlar ile gündeme gelen NFT çılgınlığına insansı robot Sophia da katıldı. Sophia'nın NFT olarak hayata geçirdiği eseri çarşamba günü açık artırmaya çıkıyor. Eserin sahibini bir de sürpriz bekliyor.

Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) rekor satışlar ile şaşırtmaya devam ediyor.

Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile eser üreten isimler kervanına robot Sophia da katıldı

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve tarihe, nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak geçen Sophia, İtalyan sanatçı Bonaceto ile birlikte ilk sanat eserini NFT olarak hayata geçirdi.

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Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen Sophia’nın MP4 formatındaki eseri çarşamba günü açık artırmaya çıkacak.

12 saniyelik MP4 formatındaki eserin sahibini bir de sürpriz bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, açık artırmadan sonra Sophia eserin sahibi ile temasa geçip bu kişinin yüzünü inceleyecek.

Sophia bu inceleme sonrası esere bir fırça darbesi daha ekleyecek.

Milyon dolarlar havalarda uçuyor ama kafalar karışık... Neymiş bu NFT
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NFT NEDİR?

Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.

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