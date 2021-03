Türk sanatçı Tarık Tolunay da NFT furyasına katıldı: Eseri 36 bin dolara satıldı

Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) ile sanat dünyası ile kripto dünya bir araya geldi.

Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile hazırlanan sanat eserleri son günlerin en revaçta ve en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.

NFT furyasına Türkiye'den de bir isim katıldı. Tarık Tolunay isimli dijital sanatçı, Galata Köprüsü ve Karaköy'e ev sahipliği yapan "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini Blockchain ile imzalayarak satışa çıkardı.

20 Ethereum'a alıcı bulan Blockchain ile imzalan eserin tek orijinal hali, yaklaşık 36 bin dolara satılmış oldu.

Ürünün dijital ortamda imzalanmış ve bu sayede kopyalanamaz bir yapıya sahip olan orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner olduğu açıklandı.

Tolunay'ın eseri non-fungible token ile Türkiye'den ilk yapılan ilk satış olarak kayıtlara geçti.

NFT NEDİR?

Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.

Öncü girişim. ✊

Tüm #Fractalistanbul koleksiyonu özenle kriptolandı.

Blockchain teknolojisi sayesinde #NFT dünyasındaki yerini aldı. 🚀

"Welcome to the real World" 😎https://t.co/UHjHoWo8dG pic.twitter.com/F2FoCcfGsG