Müjdeyi Erdoğan verecek! Bakan Kurum: TOKİ'den ev alanlar için indirim kampanyamız hazır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir millet kampanyası! Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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KAMPANYANIN DETAYLARINI YARIN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde veren Bakan Kurum, “Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUTA 4 MİLYON TALEP

Konutların büyük talep gördüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemize inancı tam. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız” dedi.

Proje kapsamında 2 yılda 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri satışa çıkacak. 5 yılda ise 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin işyeri dar gelirli vatandaşa kura ile satılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesine e-devlet sistemi ve Halkbank ile Ziraat Bankası şubelerinden talep oluşturuyor. Konut için başvurular 31 Ekim’e kadar sürecek. Arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında olacak.

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SATIŞLARA ‘SOSYAL KONUT’ FRENİ

Öte yandan, Sosyal Konut fırsatı ile konut satışında dengeler değişti. Geçtiğimiz aylarda talebin canlı olmasını fırsata çeviren mülk sahipleri günlük fiyat değişimi yapıyor, rakamlar sürekli artıyordu. Önce konut kredilerine gelen sınırlama, ardından da sosyal konut projesiyle alıcı beklemeye geçti. Fiyatlar ve ödeme koşulları cazip olunca milyonlarca kişi sosyal konuta yöneldi ve talep geriledi. Emlak sektörü temsilcilerine göre talebin gerilemesi ile ‘köpük’ diye tabir edilen gerçek dışı fiyatlamada düşüş başladı.

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MİLYONLARCA ALICI BEKLEMEDE

Sosyal konutların emlak piyasasına etkisini değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “6 günde 4 milyon başvuru olması demek, 4 milyon potansiyel alıcının şu an için piyasadan çekilip beklemeye geçmesi demek. Üstelik başvurular da sürüyor. Bu projede altyapılı arsalar da olacak ve önümüzdeki dönemde onlar için de başvuru süreci başlayacak. Böylece milyonlarca alıcı ikinci el piyasa yerine kamunun projelerine yönelecek. İkinci elde fiyat artışının ana nedeni azalan arza rağmen çok yüksek talep olmasıydı. Şimdi talepte gerileme ile fiyatlar düşüş eğilimine geçti” dedi.

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DURGUNLUK RAKAMLARA YANSIDI

Konut satışında gerilemeyi hem Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, hem de araştırmalar ortaya koyuyor.

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TÜİK verilerine göre, Ağustos 2021’den sonra ilk kez yıllık gerileme bu yıl temmuzda oldu. Temmuzda yıllık yüzde 12.9 düşüşle 94 bin konut satıldı. Konut satışı ağustos ayında yüzde 12.7 azalarak 123 bin 491 oldu. Kredi sınırlaması, artan fiyatlarla alıcı kitlesinin azalması ve fiyatlar da çok artmaz beklentisi bu gerilemede etkili olurken, bu etkilere bir de sosyal konut eklendi.

Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) sahibinde.com ile hazırladığı rapora göre de İstanbul’da yıllık fiyat artış oranı geriledi. Raporda şu bilgilere yer verildi:

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“Geçen yılın ağustos ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 198.7 artarak 13.091 TL olmuştur. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları İstanbul’da yüzde 238.8, Ankara’da yüzde 203.3 ve İzmir’de yüzde 180.4 artmıştır. Ortalama konut metrekare fiyatları İstanbul’da 19.802 TL, Ankara’da 8.848 TL ve İzmir’de 14.583 TL olmuştur. Ülke genelinde ve üç büyük ilde konut fiyatları artmış olmasına rağmen İstanbul’daki konut fiyatlarının yıllık artış oranı uzun bir aradan sonra düşmüştür. İstanbul’daki yıllık fiyat artış oranı geçen aya kıyasla 2.1 puan azalmıştır. Bu azalışın raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki (2017 Eylül’den sonra) en yüksek düşüş olması dikkat çekicidir. Konut talebi endeksi haziran ve temmuz aylarındaki düşüşlerin ardından ağustosta yüzde 2.3 artmıştır. Ancak, konut talebinin mayısa kıyasla belirgin bir oranda düşük olması konut piyasasında bir durgunluk emaresi olarak yorumlanabilir.”